Mauro Coruzzi torna sui social dopo l'ictus: "Faccio ancora fatica a parlare, ma sono qui!"

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato a mostrarsi sui social dopo l'ictus che l'ha colpito, mostrando le difficoltà nel parlare. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Il 17 marzo Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato ricoverato e operato d'urgenza per un ictus che l'ha colpito. Il suo manager ha provveduto ad aggiornare i fan preoccupati per le sue condizioni finché il conduttore non è stato in grado da solo di potersi mostrare sui social e rassicurare tutti di persona. La prima foto è stata pubblicata da lui la settimana scorsa e lo mostrava nel letto d'ospedale, però sorridente. Il conduttore ha anche condiviso degli scatti e delle stories dal suo profilo Instagram in cui alcuni amici gli avevano portato in ospedale la sua amata cagnolina.

Mauro Coruzzi e il videomessaggio per i fan dopo l'ictus

Oggi, è tornato sui social e ha condiviso con i fan un videomessagio, nel quale è evidente che è ancora ricoverato in ospedale e ha alcune difficoltà nel parlare. Platinette ha voluto condividerlo sui social per ringraziare l'affetto dei fan che lo hanno inondato di messaggi e auguri di pronta e buona guarigione:

"Chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire no perché non ci riesco...Volevo dire grazie. E come Greta Garbo nei film, anche io parlo...Dopo il muto parlo!"

Il conduttore è stato travolto dall'affetto dei fan e dei colleghi che hanno provveduto a salutarlo, augurandosi di riaverlo presto con loro. Mauro Coruzzi ha dimostrato che, nonostante questo momento difficile, dal quale non è del tutto uscito, è ancora in piedi e non ha intenzione di fermarsi dal continuare a lottare!