Mattino 5, screzi in studio e dietro le quinte tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi

A quanto pare i due conduttori di Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi, poco si tollerano, a giudicare dalle frecciatine che si sono scambiati questa mattina durante la trasmissione. Vediamo insieme cos'è successo.

Il rientro dalle vacanze natalizie è stato un duro colpo per tutti, ma a quanto pare i conduttori di Mattino 5 l'hanno accusato più di quanto pensassero: sono solo al secondo giorno di trasmissione e già Federica Panicucci e Francesco Vecchi si sono lanciati frecciatine durante il programma e nel dietro le quinte.

Mattino 5, aria tesa tra Panicucci e Vecchi?

Il contenitore mattutino di Canale 5 va in onda dal lunedì al venerdì dall 8.40 fino alle 10.50, intrattenendo il pubblico da casa da ormai diversi anni. Alla conduzione ci sono di solito Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i quali stando ai rumors poco si tollerano già in circostanze normali. Ma a quanto pare, la situazione sembrerebbe essere peggiorata, date le velenose battutine che si sono scambiati oggi in trasmissione.

Tutto è partito, a quanto pare, dalla prolungata vacanza che Panicucci si è presa dal programma e che è coincisa con le due settimane di vacanze di Natale. Una decisione che ha portato il solo Vecchi ad assumersi la conduzione del programma da solo. Il motivo per cui Federica Panicucci ha momentaneamente lasciato la conduzione di Mattino 5 è dipesa da impegni televisivi come il Capodanno in Musica e il Concerto della Pace.

Al suo ritorno in studio, il collega non ha potuto non commentare acidamente l'espressione contenta e rilassata della co-conduttrice con un: "Che bella faccia!", alludendo alla stanchezza che, invece, lui sente di avere addosso dopo aver condotto da solo il programma per tutte le vacanze di Natale. La conduttrice, tuttavia, non si è trattenuta e ha risposto a sua volta con un:

"Ma guarda che ho lavorato anche io, eh!"

E sembra che, anche se la discussione è terminata lì in trasmissione, dietro le quinte sia andata avanti ancora per molto.

