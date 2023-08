Marracash ritrova l’amore: dopo Elodie arriva la giovanissima nuova fiamma

Gossip TV

Marracash ha superato la relazione naufragata con Elodie? Sembra proprio che l’estate del rapper sia bollente grazie alla nuova fidanzata.

Quando la storia d’amore tra Elodie e Marracash è naufragata, i fan della coppia non potevano crederci. Nonostante la brusca interruzione della relazione, la cantante romana e il rapper si sono supportati artisticamente ancora a lungo, tanto da far presagire un ritorno di fiamma. Elodie, invece, ha stupito tutti innamorandosi del pilota di Moto Gp Andrea Iannone, e sembra che ora anche per Marracash sia arrivato un nuovo amore.

Marracash, chi è la nuova Fidanzata? Lo scoop

È Dagospia a dare annuncio certo della nuova relazione amorosa di Marracash, uno dei rapper più amati d’Italia. Dopo una lunga e intensa storia d’amore con Elodie, costellata di alti e bassi e di grandissime partecipazioni musicali che hanno lanciato ancora di più la loro carriera, il cantante sembrava speranzoso di poter festeggiare il ritorno di fiamma con la bella romana. Elodie, tuttavia, ha conosciuto grazie ad amici in comune Andrea Iannone, discusso ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis nonché pilota di Moto Gp, del quale si è innamorata. A distanza di un anno, Elodie ha pubblicato una dedica speciale e molto romantica per Iannone, fugando tutti i dubbi di chi sperava di vederla tornare insieme a Marracash il prima possibile.

Sebbene il rapporto tra loro fosse una valanga di emozioni difficile da ricreare, Elodie è felice con Iannone e con lui ha trovato il giusto equilibrio tra vita privata e carriera. E così anche Marracash è tornato alla ricerca del vero amore e, secondo lo scoop di Ferragosto, lo avrebbe trovato nella giovane e affascinante indossatrice Assia Pesenti. Secondo il gossip, il rapper e Assia starebbero trascorrendo qualche giorno di relax insieme nella romantica cornice di Pantelleria, ancora restii ad uscire allo scoperto come coppia ufficiale sia per i paparazzi e la conseguente corsa allo scoop, sia perché ci sono tantissimi fan che vogliono ancora Marracash con Elodie, e non sarebbero delicati nell’esprimere cosa pensano della sua nuova fiamma.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene anche dopo una brutta rottura: Elodie e Marracash sono andati avanti con le loro vite e sono due artisti ancora migliori, come parlano chiaro i loro ultimi successi musicali.