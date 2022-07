Marracash provoca Chiara Ferragni poi spiazza sul rapporto con Elodie

Gossip TV

Dopo aver vinto la Targa Tenco, Marracash parla del rap, di Sanremo e di Chiara Ferragni.

Con “Noi, loro, gli altri” Marracash ha vinto la Targa Tenco e pensa al futuro del rap in Italia, rivelando se poterà mai un suo testo sul palco del Festival di Sanremo, provocando Chiara Ferragni e tornando a parlare di Elodie.

Marracash lancia una frecciatina a Chiara Ferragni

Vincitore del premio Tenco grazie all’album “Noi, loro, gli altri”, Marracash può esultare per il percorso artistico che lo sta portando sempre più in alto, come cantante e come uomo. Il rap è senza dubbio un genere nuovo, che è cresciuto rapidamente, mutando forma, variando come nessuno prima, soprattutto in Italia dove nemmeno vent’anni fa era considerato un genere musicale sconosciuti e poco appropriato. Ne ha parlato Marracash al Corriere della Sera, raccontando:

“Negli ultimi 20 anni nessun altro genere ha avuto lo stesso impatto sul Paese. Il rap è stato costante nel maturare e nel crescere. La mia generazione, aggiungo Fabri Fibra e Club Dogo con Gué che anche quando è scanzonato è un autore nel senso di cui sopra, ha fatto da ariete. All’inizio anche il pubblico ci guardava come se fossimo dei giocolieri, applaudivano ma non partecipavano. Ora cantano tutto”.

Marracash ha ammesso che non si metterebbe mai nella condizione di portare il rap in gara sul palco del Festival di Sanremo, accettando invece volentieri un eventuale invito da parte di Amadeus come ospite. Parlando della società che racconta anche nelle sue canzoni, il rapper ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni.

“L’ingiustizia sociale. Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara Ferragni chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima. Dobbiamo lavorare per risolvere queste differenze. I ragazzi sono spinti alla competizione, la cultura del successo e del fare soldi è bugiarda. E quando ci sarà gente che manifesterà spaccando vetrine, la colpa ricadrà su di loro”.

Infine, dopo la bellissima confessione che Elodie ha fatto sul suo conto, anche Marracash ha parlato di questa storia d’amore che ancora fa sognare i fan. Il rapper ha spiegato che la relazione con Elodie “non è una relazione come la intende la gente lì fuori, abituata a incasellare tutto”.