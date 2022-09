Mariasole Pollio: "Influencer sul red carpet a Venezia? Non ci vedo nulla di cattivo se si ha una motivazione importante"

Gossip TV

L'influencer e attrice Mariasole Pollio parla della presenza di alcuni volti al Festival del Cinema di Venezia.

Mariasole Pollio è una delle attrici e influencer più amate dalla nuova generazione. Intervistata da Superguidatv, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, la giovane ha parlato del suo nuovo progetto che la vede nei panni della protagonista nel corto La bambola di pezza e detto la sua sulla presenza sul red carpet degli influencer.

La confessione di MariaSole Pollio

Mariasole è sbarcata al Festival del Cinema di Venezia per parlare del corto La bambola di pezza, che la vede protagonista insieme a Giancarlo Commare, Ludovica Coscione e Claudia Gerini. Proprio in questa occasione, la giovane attrice, ormai punto di riferimento per le nuove generazioni, ha ricordato anche la sua esperienza nella fiction Rai Don Matteo:

E’ un onore e un piacere incredibile. Quando parli a tanti ragazzi hai la possibilità di condividere messaggi importanti come questo del corto. Credo che questa possibilità sia un regalo. Don Matteo è stata l’esperienza che mi ha fatto innamorare di questo mestiere. La ricordo come una delle palestre più impegnative che abbia vissuto finora. Mi ha dato le basi per capire come funziona questo lavoro. Ho rubato tanto guardando dagli altri attori.

Impossibile non parlare della polemica che si è scatenata a Venezia79 sulla presenza sul red carpet degli influencer. A tal proposito, Mariasole sembra avere le idee molto chiare:

Io che lavoro nel mondo del cinema ma anche sui social mi auguravo di venire qui con un progetto che m riguardasse in prima persona. Questo è stato il mio obiettivo. L’importante è che si ricordi il motivo per cui siamo qui, il cinema. Per il resto non ci vedo nulla di cattivo se si ha una motivazione importante o un percorso che abbia permesso di arrivare fin qui.