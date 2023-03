Maria De Filippi torna oggi a registrare Amici, la richiesta della produzione: "Nessun urlo, solo un applauso per lei"

Gossip TV

La produzione del talent show, ha chiesto il massimo rispetto al pubblico presente in studio per l'atteso ritorno di Maria De Filippi.

Oggi, venerdì 3 marzo 2023, Maria De Filippi farà il suo ritorno negli studi Elios di Roma per registrare l'ultimo pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 12 marzo. Ad una settimana esatta dalla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, la De Filippi torna al lavoro per il prossimo appuntamento con Amici prima del serale del talent show.

La produzione ha fatto una richiesta molto specifica al pubblico presente affinché tutti portino il massimo rispetto alla De Filippi, che solo una settimana fa ha dovuto affrontare la dolorosa e improvvisa perdita del grande giornalista.

"All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale" si legge sull'account Twitter di Amici News.

Domani, sabato 4 marzo, tornerà C'è Posta per te con il settimo appuntamento mentre Amici e Uomini e Donne torneranno in onda a partire da lunedì 6 marzo con la consueta programmazione pomeridiana,.

Oggi, su Repubblica, il legale della conduttrice che rappresenta lei e la famiglia di Costanzo, ha diffuso una nota stampa smentendo le notizie riguardando il suo patrimonio: "Le notizie sono false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti" ha precisato l’avvocato De Palma aggiungendo che Maria De Filippi è “sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità. La valutazione del patrimonio è immaginifica”