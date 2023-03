Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo e la conferma della relazione con Elena D'Amario

Gossip TV

Da mesi si susseguono rumors della relazione tra Massimiliano Caiazzo, l'attore della fiction Rai Mare Fuori, e la ballerina di Amici, Elena D'Amario. A confermare la storia sembra sia stato il diretto interessato. Vediamo insieme cosa ha detto.

A che punto è la relazione tra Massimiliano Caiazzo, interprete di Carmine Di Salvo nella popolare fiction Rai Mare Fuori, e la ballerina professionista di Amici Elena D'Amario? Alcuni mesi fa si era diffusa la voce che tra i due fosse tutto finito, sebbene non ci fossero state conferme di alcun coinvolgimento da nessuno dei due interessati.

Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario stanno insieme?

Le prime avvisaglie di una storia erano iniziate già in estate, quando in volti avevano affermato di averli visti insieme, poi le foto e le canzoni nelle stories di Instagram che confermavano la presenza contemporaneamente negli stessi luoghi. Intervistato da Fanpage, Caiazzo si era mantenuto sul vago, ricordando che nel suo ambiente ogni giorni gli attribuivano un flirt con qualcuno, ma che erano notizie che sfumavano dopo poco tempo.

Poi a febbraio, la ballerina di Amici aveva pubblicato alcune storie in cui sembrava far riferimento a una relazione finita e molti si erano chiesti se l'altra metà non fosse proprio Caiazzo. Ma queste voci non hanno avuto seguito e ora gli ultimi indizi sulla loro relazione arrivano dal settimanale Novella 2000:

"Gli indizi sulla preunta relazione tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario vanno e vengono, E proprio oggi, su TIkTok una ragazza ha fatto notare un nuovo particolare."

Il particolare a cui si riferisce il settimanale è lo sfondo del cellulare dell'attore della serie Rai: si tratterebbe, infatti, di una foto di Elena D'Amario da piccola. Uno scatto, si legge sul magazine, molto noto sui social.