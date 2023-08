Mare Fuori, clamoroso: uno dei Protagonisti si sposa: non indovinerete mai di chi si tratta

Gossip TV

Uno degli attori principali di Mare Fuori, l’amata fiction di Rai 1, ha chiesto la mano alla sua fidanzata ed è pronto a convolare a nozze.

Buona notizie per i fan di uno degli attori più amati di Mare Fuori, la fortunata serie tv Rai che sta spopolando tra i telespettatori di tutta Italia. Artem Tkachuk, che presta il volto a Pino, convolerà presto a nozze con la fidanzata Gioia D’Ambrosio. Ecco l’ultimo gossip.

Artem Tkachuk, nozze in vista per il protagonista di Mare Fuori?

Nelle ultime ore le fan di Mare Fuori sono irrequiete più che mai. Non è l’attesa della messa in onda della quarta stagione della fortunata serie televisiva Rai ambientata nel carcere minorile di Napoli a tenere banco, bensì la notizia che uno dei protagonisti potrebbe presto convolare a nozze. Secondo le più accanite sostenitrici della serie, infatti, nelle ultime ore Artem Tkachuk - il bravissimo attore che presta il volto a Pino ‘o pazzo - abbia fatto la proposta di nozze alla fidanzata Gioia D’Ambrosio. Il dubbio è nato a causa di una Ig Stories della nota TikToker che ha pubblicato il primo piano della sua mano con un bellissimo anello al dito.

Un anello che grida proposta di matrimonio e che di certo non è passato inosservato. Artem è molto riservato sulla sua vita privata, schivo e intenzionato a far parlare di sé esclusivamente per la sua bravura davanti le telecamere. Nonostante ciò, l’attore ha consolidato anche pubblicamente la sua relazione con Gioia, che ormai va avanti da diverso tempo, ed è per questo che la foto dell’attrice che mostra un importante anello e dietro loro due che si guardano innamorati sembra proprio essere la conferma dell’avvenuta proposta di nozze.

Classe 2000, Artem ha 23 anni e origini ucraine, un talento pazzesco e un ruolo non facile da portare avanti ovvero quello di Pino, che è un ragazzo complesso sotto tutti i punti di vista. I fan di Mare Fuori non vedono l’ora che venga trasmessa su Rai la nuova stagione della serie tv, per scoprire cosa ne è stata di Rosa Ricci e Carmine Di Salvo ovvero la Giulietta e Romeo di Napoli, ma anche la vendetta di Cardio Trap tiene banco così come l’arrivo della nuova direttrice. Nel frattempo, dopo le foto e i commenti, si aspetta l'ufficiliaità di Artem e i dettagli sul matrimonio con la D'Ambrosio.