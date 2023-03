Mare Fuori 3, "Viola ha avuto il finale che meritava", parola di Serena De Ferrari

Gossip TV

Serena De Ferrari, interprete del personaggio di Viola in Mare Fuori 3, ha parlato con Vanity Fair del difficile rapporto con la sua Viola... e dell'amaro destino al quale è andata incontro.

Il personaggio di Viola Torri ha sconvolto i fan della fiction Mare Fuori, perché nella terza stagione attualmente in corso si è tolta la vita. La sua interprete Serena De Ferrari ha condiviso su Instagram le immagini della sua Viola, commentando: "La tua vita è finita male, ma spero con tutto il cuore che il mondo cambi e impari a dare un aiuto anche alle persone come te". L'attrice ha approfondito la questione e alcuni aspetti della sua stessa vita in un'intervista a Vanity Fair.

Mare Fuori 3, la morte di Viola era nel suo destino, parola di Serena De Ferrari

Serena De Ferrari è l'inteprete di Viola Torri in Mare Fuori: torinese, formazione tra conservatorio (pianoforte,canto lirico) e recitazione a New York, Serena ha accompagnato verso la fine uno dei personaggi tutto sommato guardati con maggiore sospetto nelle tre stagioni della fiction Rai, forse capita sul serio solo in punto di morte. "Era concordato che uscisse di scena" - racconta Serena - "Solo che non pensavo che potessero scrivere una cosa così forte. Alla fine è il finale che si merita: Viola non poteva morire per mano di nessuno. Poteva essere solo lei a togliersi la vita. [...] Seguo un percorso di psichiatria da diversi anni e credo di poter dire che la colpa sia dei genitori. Con una madre anaffettiva e un padre violento fin da quando è così piccola non si cresce certo sani". Il percorso di Viola è quello dell' "autodistruzione: Viola non aveva più reazione fino alla scena finale".

Anche la vita di Serena è stata combattiva, l'ha vista affrontare la depressione, complice una formazione artistica impegnativa e molto severa: "Gli insegnanti di Conservatorio ti dicevano che non potevi essere contenta della merda che avresti fatto." L'arte però è stata a prescindere un faro, ancora prima della terapia, e il risultato ottenuto con Viola le a capire che "qualcosa di buono l'ha fatto".

Nel futuro sogna una carriera anche all'estero. È tornata in Italia dopo che a New York le avevano detto che non avrebbe mai preso l'accento americano e l'avrebbero fatta recitare per sempre come straniera: lei però non demorde. "La mia estetica in Italia è considerata internazionale per via dei miei tratti poco convenzionali: all'estero potrei fare l'arte che sento più vicina a me".