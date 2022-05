Gossip TV

Il consigliere Rai, Riccardo Laganà, ha criticato la scelta di Mara Venier, in merito alla mancata partecipazione di Manuel Bortuzzo, che avrebbe dovuto presenziare a Domenica In per presentare il film ispirato alla sua storia, Rinascere.

Il caso Bortuzzo, e la sua mancata partecipazione a Domenica In, continua a tenere banco sui social e non solo. Tutto è iniziato domenica scorsa, quando il nuotatore trevigiano tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, era stato annunciato come ospite nel talk show di Rai1, per presentare il film, in prima visione tv, Rinascere, ispirato alla sua drammatica storia.

Mara Venier sotto accusa per la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo: “Rispetto per il pubblico!" Parla il consigliere Rai

Secondo quanto riferito da Davide Maggio, la Venier avrebbe però cambiato idea in seguito alla presenza di Manuel, il giorno precedente, nel talk show di Verissimo.

La vicenda ha creato molte polemiche e anche i vertici Rai si sono esposti in merito. Riccardo Laganà, membro del Consiglio di Amministrazione Rai, ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha palesemente bacchettato la padrona di casa di Domenica In.

"In attesa di smentite ritengo doveroso commentare quanto accaduto a Domenica In - ha scritto Laganà - L’eterna conduttrice della Domenica pomeriggio pare abbia deciso, anche in modo scomposto, visto il putiferio mediatico, di non ospitare il nuotatore Manuel Bortuzzo. […] Tutto pare sia stato ricondotto ad una mancata primazia editoriale. Il giorno prima il nuotatore è stato ospite in un salotto della concorrenza a parlare più che altro di sentimenti e precedenti amori e non della Fiction. Ma, si badi bene, è la stessa concorrenza che invece si celebra quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset o produzioni degli Over The Top, magari proprio durante Domenica in; episodi che ho contestato più volte nell’indifferenza dei signori dalle carte a posto."

E ancora:

"Non si può considerare una rete o una trasmissione come proprietà privata dove entrano le amicizie, le simpatie, ma rimangono fuori le antipatie o il pensiero non conforme. Così diventa una direzione a responsabilità limitata. […] La RAI non è dei conduttori, degli agenti, del Direttore o dell’Amministratore Delegato di turno, la RAI è dei cittadini e a loro responsabilmente occorre sempre rispondere con trasparenza rispetto all’osservanza del contratto di servizio e del codice etico."

Dopo l’attacco pubblico di Riccardo Laganà, Mara Venier ha voluto replicare con un post condiviso da una pagina Instagram che rispecchia evidentemente il suo pensiero:

"Nuovo tassello nello scontro a distanza tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier. Oggi, il consigliere Lagana’, si e’ lamentato che la Venier non avesse intervistato Manuel per promuovere la serie tv in onda la sera su Raiuno. Ma io dico… ma può essere o no libera di fare ciò che vuole oppure i presentatori sono “pedine” nelle mani dei politici di turno? Io sto con Mara Venier. Evidentemente avrà avuto BUONI motivi per non volerlo intervistare."