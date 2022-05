Rinascere, salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In: Maria Venier ha cambiato idea, ecco perché

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, doveva presentare oggi il film Rinascere dedicato alla sua storia nel talk show di Domenica In, ma alla padrona di casa, Mara Venier, pare non sia andato a genio qualcosa: ecco i dettagli.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, verrà trasmesso in prima visione tv, l'atteso e toccante film Rinascere, dedicato alla storia di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore trevigiano, tra i recenti protagonisti del Grande Fratello Vip 6. In occasione dell'uscita del film, Manuel ha rilasciato numerose interviste, tra cui anche Verissimo, in cui è stato ospite nell'appuntamento di ieri.



Rinascere: Clip Ufficiale del Film su Manuel Bortuzzo - HD

Gf Vip, salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In: Maria Venier ha cambiato idea, ecco perché

L'ex gieffino, nel talk show della Toffanin, ha parlato anche dei motivi che lo hanno spinto a chiudere la sua relazione con Lulù Selassié, la giovane principessa etiope che ha conosciuto e di cui si è innamorato nella Casa del Gf Vip.

Il giovane nuotatore, dove essere ospite anche nella puntata odierna di Domenica In, ma la partecipazione di Bortuzzo a Verissimo pare però che abbia fatto storcere il naso a Mara Venier.

Ecco cosa riporta il blog di Davide Maggio in merito:

La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!

Pare che Manuel dovesse presenziare insieme al papà Franco che ha sempre sostenuto il figlio in tutto e per tutto nella sua sfortunata vicenda. Bortuzzo, dopo la tragedia che lo ha visto coinvolto, ha scritto il libro Rinascere - l'anno in cui ho ricominciato a vincere, dal quale è appunto tratto il film tv in onda questa sera su Rai 1 con Giancarlo Commare nei panni di Manuel Bortuzzo e Alessio Boni, in quelli del padre Franco.

