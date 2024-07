Mara Venier parla del rapporto con Ferzan Ozpetek, cosa ha rivelato la conduttrice di Domenica In

Gossip TV

Mara Venier racconta del suo rapporto con il regista turco Ferzan Ozpetek dopo il loro incontro a Domenica In. Ecco cosa ha svelato.

Mentre si prepara a tornare a metà settembre con Domenica In su Rai 1, Mara Venier è anche tra le protagonista del film corale tutto al femminile di Ferzan Ozpetek. La conduttrice ha parlato del rapporto con il regista turco e del suo ruolo nella nuova pellicola che vede un cast eccezionale.

Mara Venier, così è nata l’amicizia con Ozpetek

Grande protagonista delle domenica televisiva italiana, Mara Venier approda anche al cinema con un nuovo film, firmato dal grande regista turco Ferzan Ozpetek. La presentatrice, che ha svelato le novità della prossima stagione per il talk show di Rai 1, ha allacciato con Ozpetek una bella amicizia al punto che il regista l’ha voluta assolutamente nel suo nuovo film corale tutto al femminile, al fianco di grandi attrici italiane. Mara ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni di aver incontrato la prima volta il regista a Domenica In, proprio in occasione della pubblicazione della sua biografia con Mondadori.

“Dopo l’intervista ci siamo scambiati i numeri, poi è venuto a prendere un caffè da me ed è nato un “amore”. Mi fa dei regali bellissimi, come l’anello a forma di corona che indosso in “Diamanti””.

Insomma, da Mara si trovano tutti talmente bene che poi la conduttrice diventa una di famiglia ed è anche il caso di Ferzan, che ha voluto osare affidandole anche un ruolo nel suo film. Ecco cosa ha svelato la conduttrice a tal proposito e le prime anticipazioni sulla pellicola molto attesa dai fan del regista.

Mara Venier nel nuovo film di Ozpetek

Grazie all’ospitata a Domenica In, Mara Venier e Ferzan Ozpetek sono diventati grandi amici e la presentatrice nutre una vera e propria venerazione per il regista turco, come dimostrano anche le dediche che gli fa su Instagram, lodando la sua creatività e la pace che riesce a trasmetterle. Venier sarà anche nel cast di “Diamanti”, nuova pellicola corale femminile firmata proprio da Ozpetek, ma non rappresenterà sé stessa bensì un personaggio creato per lei dal regista e amico.

“Ozpetek ha creato un personaggio per me in questo film corale, pieno di donne simpatiche. La Ranieri pazzesca, la Trinca bravissima, idem la Ferzetti… E la Signorisi, la Cucciari, la Minaccioni mi fanno ammazzare dalle risate. Sarà un film di donne per le donne”.

Ma di cosa parlerà la pellicola? Con ben 18 attrici italiane di rilievo tra cui Luisa Ranieri, Geppi Cucciari, Jasmine Trinca, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, il film sarà girato a Roma e si dividerà tra presente e flashback ambientati negli anni Settanta. Sembra che la vicenda si snoderà attraverso la storia del rapporto conflittuale tra due sorelle. Curiosi di vedere Mara sul piccolo schermo?