Mara Venier insultata da un hater: "Perché non smetti con Domenica In? Ritirati!". Ecco come ha reagito la conduttrice

Mara Venier è stata pesantemente insultata da un hater: vediamo insieme come ha risposto alle offese!

La conduttrice Mara Venier si è trovata a dover rispondere di alcune offese ricevute da un hater, mentre era in vacanza con il marito Nicola Carraro e il nipotino Claudio, in attesa di riprendere il timone di Domenica In.

Mara Venier insultata da un hater: "Perché non ti ritiri?"

Mara Venier ha voluto raccontare le sue vacanze ai followers, condividendo con loro gli scatti della vacanza: sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una tenera foto insieme al marito e al nipotino. Un'immagine che ha attirato tanti commenti positivi e felicitazioni per la loro bella famiglia, ma anche qualche offesa e parole inopportune da parte di un hater. L'utente social in questione ha deciso di commentare la foto in cui la conduttrice appare felice e sorridente con il marito, rivolgendole parole molto forti:

"Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l'inverno con lui? E' ora che ti ritiri!"

Mara Venier aveva rivelato che quella appena conclusa sarebbe stata l'ultima stagione televisiva per lei come conduttrice del programma di Rai1, ma a quanto pare il suo amore per la tv e il pubblico l'ha spinta a non lasciare ancora il timone del programma, nonostante siano capitate diverse situazione che l'avevano spinta a lasciare tutto.

Quando, infatti, Nicola Carraro si era ammalato di Covid nei mesi scorsi, la conduttrice si era trovata divisa tra lavoro e il suo amore e aveva trascorso un momento non facile. Perciò, il commento di questo hater andava a colpire una ferita ancora aperta e non è un caso che Mara Venier abbia deciso di rispondere a tono alle offese ricevute, con la sua solita ironia:

"Senti Fatina cara....Perché non ti fai i c**** tuoi? Fata Turchina de sto c****!"