Mara Venier confessa: "Tornerò in onda con Domenica In. Se gli ospiti non sono sinceri taglio corto"

La conduttrice Mara Venier conferma il ritorno in onda con Domenica In.

Anche quest’anno Domenica In ha registrato ascolti record. A fare un bilancio di questa stagione televisiva è stata l'amatissima conduttrice Mara Venier che, intervistata da Superguidatv, ha confermato il ritorno in onda con il programma di Rai 1.

La confessione di Mara Venier

In occasione della conferenza stampa ​della XV edizione del Premio Biagio Agnes, Mara Venier ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio di quest'ultima edizione di Domenica In, che si è conclusa da poco e che ha visto succedersi tanti ospiti:

Siamo andati anche meglio dello scorso anno. Negli ultimi cinque anni il programma è cresciuto tantissimo. Non capisco molto di ascolti ma so che pur avendo una concorrenza forte come quella di Maria De Filippi con Amici il risultato ottenuto è stato straordinario. Non posso che essere contenta [...] In generale tendo ad essere sempre empatica con i miei ospiti. C’è poi chi si dimostra essere più divertente e simpatico. Con chi non trovo sintonia non riesco ad andare avanti nell’intervista e si nota subito perché stringo i tempi. Chi si siede davanti a me è di norma sempre disponibile e sincero. Se non sono sinceri li sgamo subito e taglio corto.

La Venier ha colto l'occasione anche per confermare il ritorno in onda con Domenica In nella prossima stagione televisiva:

Domenica In ci sarà. Ora inizierò a lavorare con il mio gruppo di lavoro che sarà sempre lo stesso perché squadra che vince non si cambia. Ci sarà anche il nuovo direttore Angelo Mellone con cui ho avuto degli incontri calorosi. Non ci ho ancora messo la testa sopra in quanto ho finito da poco questa edizione.