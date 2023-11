Mara Venier ha il covid: salta la programmazione di Domenica In, ecco cosa andrà in onda!

Gossip TV

Mara Venier ha annunciato di aver il covid e per questa ragione salterà la programmazione di Domenica In, ecco cosa andrà in onda al suo posto!

Domenica In non andrà in onda oggi, domenica 12 novembre, a causa dell'assenza della conduttrice Mara Venier. Come annunciato da lei stessa, infatti, la padrona di casa del talk show della domenica pomeriggio di Rai1 ha contratto il covid e non sarà presente in trasmissione.

Domenica In salta: Mara Venier ha il covid

Ad annunciare la notizia è stato anche il giornalista Giuseppe Candela che, su X, ha parlato di "messa in onda in bilico", ma poi la conferma ufficiale è arrivata dalla stessa Mara Venier tramite le sue stories su Instagram. La puntata di oggi avrebbe visto come ospiti Teo Mammuccari e gli opinionisti di Ballando con le Stelle, ma anche Mario Biondi, Alessandro Gassmann - per presentare la nuova stagione di Un Professore - Damiano Gavino, Greta Scarano - co- protagonista di Circeo.

La conduttrice è stata colpita dal Covid ed è impossibilitata a condurre la trasmissione, appuntamento fisso del pomeriggio di Rai1. A quanto pare, come già in passato, il virus si è manifestato con una forte influenza che la sta costringendo a letto.

L'annuncio è arrivato su Instagram dopo che Mara Venier aveva pubblciato un video che sponsorizzava il programma Noi e... che condurrà insieme a un altro storico volto della tv italiana: Loretta Goggi. Tra i commenti emozionati di amici e conoscenti, Mara ha poi rivelato che si trova a letto con una brutta influenza e che per questo non sarà alla conduzione di Domenica In per la giornata di oggi. Ma cosa andrà in onda al posto del talk show?

I fan del programma possono stare tranquilli, perché anche se non ci sarà la messa in onda della puntata, al suo posto andrà in onda Il meglio di Domenica In, con le interviste più emozionanti del programma. A confermarlo è stata sempre la stessa padrona di casa nelle sue stories su Instagram.