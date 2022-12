Domenica In, Mara Venier in gravi condizioni, cosa sta succedendo alla conduttrice?

Gossip TV

La padrona di casa di Domenica In, Mara Venier, ha dichiarato di aver contratto una brutta influenza. Tuttavia, le sue condizioni sembrano essere peggiorate. Ecco cos'è successo.

La Mara Venier nazionale è in condizioni abbastanza gravi: la conduttrice di Domenica In ha dichiarato sui social di non stare molto bene. In molti si sono chiesti se sia Covid-19, ma Venier ha rassicurato che si tratta di un'influenza, banale, ma molto aggressiva.

Mara Venier: "Non è covid, ma non sto comunque bene..."

Propio lei ha aggiornato i fan preoccupati sulle sue condizioni di salute, rassicurandoli che non si tratta di influenza dovuta al virus. Tuttavia, ha ammesso che la convalescenza procede molto lentamente e che ancora fa fatica ad alzarsi dal letto:

"Non va bene, non si tratta di covid, ma è una mazzata terribile, ragazzi, non potete capire. Che p****"

Un malanno stagionale che, però, l'ha costretta a letto e le sta procurando non pochi grattacapi. Mara però non sembra darsi per vinta e continua a pubblicare storie per aggiornare i suoi fan sulla ripresa.

Si tratta di un periodo abbastanza difficile per la conduttrice: il marito Nicola Carraro aveva contratto il Covid e lei lo aveva scoperto poco prima di andare in onda a Domenica In. Per fortuna, la situazione si è risolta per il meglio, ma Mara non ha nascosto di essere stata in pensiero per l'uomo.

E, per chi si chiede se questa influenza bloccherà la conduttrice anche per la puntata del suo programma, prevista per il 25 dicembre, può stare tranquillo neppure l'influenza può fermarla. Mara Venier e Domenica In andranno in onda domenica 25 dicembre con una speciale puntata natalizia, per augurare al pubblico italiano un sereno Natale.

