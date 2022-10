Mara Venier festeggia 72 anni: il party a Roma, i ricordi a Venezia

Gossip TV

Il 20 ottobre Mara Venier ha compiuto 72 anni. La popolare conduttrice TV ha postate su Instagram le foto della festa in un locale romano.

La popolarissima conduttrice di Domenica In ha da poco festaggiato il suo compleano, precisamente il 72esimo, essendo nata il 20 ottobre del 1950. Mara Venier è uno dei tesori della televisione italiana e forse non tutti sanno, o ricordano, che la sua carriera nel mondo dello spettacolo era iniziata con il cinema. Mara ha voluto celebrare l'evento nello storico locale romano del Jackie O, in via Boncompagni, una traversa della mitica Via Veneto. Come si è potuto vedere nelle storie del suo account Instagram, al gioioso party sono stati invitati Eleonora Daniele, Riccardo Mannino, Alberto Matano, Claudio Santamaria e Francesca Barra, solo per citarne alcuni.

Ovviamente Mara Venier vive e lavora a Roma e per trascorrere una bella serata in compagnia degli amici, visti comunque i tanti impegni settimanali, il locale non poteva che essere nella capitale. Ma, mentre le storie di Instagram durano soltanto 24 ore, i post sono permanenti. E allora, il post scelto dalla conduttrice per augurarsi da sola un buon compleanno, è legato a un'altra città italiana: Venezia. Così scrive Mara: "Buon compleanno Mara… pubblico questa foto della mia Venezia, dove sono nata e dove il mio cuore è rimasto …. #happybirthday #20ottobre"

Mara Venier: la carriera della conduttrice un tempo attrice

Mara nasce a Venezia ma presto si trasferisce a Mestre con la famiglia, e come vedremo sarà l’amore a portarla a Roma: a soli 17 anni, infatti, rimane incinta e poco dopo, nel 1971, si sposa e trasferisce nella Capitale in compagnia di Francesco Ferraccini, determinato a tentare la carriera di attore. Ci vorrà poco per il suo debutto sul grande schermo: è il 1973 e Sergio Capogna la sceglie per il suo film Diario di un Italiano.

Prenderà poi parte alla serie TV di Dario Argento La porta sul buio e da lì la sua carriera prenderà piede. Per tutti gli anni Ottanta e Novanta la vediamo in molti lungometraggi, ma il suo addio al cinema arriva nel 1998, per concentrarsi su una parte della sua carriera che si sta sviluppando sempre di più: la conduzione televisiva.

Una curiosità: Mara tornerà al cinema, ma soltanto per interpretare se stessa! Succederà in Paparazzi (1998), Torno a vivere da solo (2008) e Vacanze di Natale a Cortina (2011). Specchio della sua carriera da conduttrice, fra i tanti programmi, c’è sicuramente Domenica In, trasmissione che la consacra e che segnerà il suo successo personale. Mara conduce ben nove stagioni (per le quali è anche autrice) tra il 1993 e il 2014. Nel 2006, invece, fu allontanata poiché non riuscì a fermare il litigio in diretta fra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila. Come ben sappiamo, però, dal 2018-2019 ha ripreso le redini della trasmissione! Nel 2020 riesce a realizzare anche un altro grande sogno, calcando l’ambitissimo palco di Sanremo. È infatti co-conduttrice con Amadeus della serata finale del Festival. Attualmente è alla guida di Domenica In.