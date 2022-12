Mara Venier, Capodanno con famiglia e amici più stretti, in attesa della nuova puntata di Domenica In

Gossip TV

Come trascorrerà il Capodanno la conduttrice Mara Venier? In attesa di tornare il 1 gennaio su Rai 1 con Domenica In, Mara Venier ha raccontato cosa le piace fare di solito per dare l'addio all'anno appena trascorso. Ecco cosa ha detto.

Si avvicina il 31 dicembre e anche le star si sono organizzate per trascorrere un'indimenticabile serata e dare l'addio al 2022. Tra i vip, anche Mara Venier ha già tutti i suoi piani per la notte di San Silvestro.

Mara Venier: a Capodanno cena sul terrazzo con amici e famiglia

La conduttrice di Domenica In si è negativizzata di recente, avendo avuto il Covid-19 poco prima di Natale. Infatti, tra polemiche varie, sebbene la puntata del 25 dicembre del suo programma sia andata in onda, è stata registrata e non è andata in onda in diretta, come dichiarato in precedenza. Per il 31 dicembre, dato che il giorno dopo, 1 gennaio 2023, la conduttrice andrà in onda con Domenica In, come ogni domenica, la Mara nazionale ha deciso come trascorrerà l'ultimo dell'anno:

"Io vado in onda il 1 gennaio: la mia idea, dato che ho il terrazzo, uno dei più belli di Roma, è di fare una cena con i miei amici. Aspettiamo la mezzanotte, beviamo qualcosina, ci godiamo i fuochi d'artificio sopra al Cupolone. Non ero certa di riuscirci, perché ho avuto il Covid: però mi sono negativizzata il 24 dicembre. Nicola era appena tornato da Santo Domingo ed era nero..."

Mara Venier ha perciò deciso di trascorrere un Capodanno tranquillo, circondata dall'affetto del marito e degli amici sul suo terrazzo, una scelta che unisce la tranquillità, ma anche il suo animo festaiolo. Dopotutto, non saranno soli, lei e Nicola Carraro, ma avranno gli amici più cari a cene. Per la conduttrice sarà un modo per mettere alla prova le sue abilità culinarie, infatti, ha dichiarato:

"Comunque, me tocca cucinà! Ma mi piace, lo farò per pochi, carissimi amici: farò cotechino e una pasta al forno. Sarà tutto molto semplice. Ho fatto tutti i tipi di Capodanno, grandi feste e grandi viaggi, ma nei miei ricordi, quelli sulla mia terrazza con gli affetti più cari rimangono i più belli."

Un 31 dicembre tranquillo e sereno, che le darà la carica per tornare il 1 gennaio 2023 con una nuova puntata di Domenica In.