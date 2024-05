Mara Maionchi riceve il Tapiro D'Oro a Striscia la Notizia: "Tiziano Ferro? Ci sono rimasta male"

Gossip TV

Nella puntata di questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Mara Maionchi, protagonista in questi giorni di un acceso battibecco a distanza con Tiziano Ferro

Oggi, venerdì 3 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, ci aspetta un nuovo appuntamento con Striscia la notizia il tg satirico di Antonio Ricci.

Mara Maionchi a Striscia: "Tiziano Ferro si è dimenticato di me"

Nell'appuntamento di questa sera, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Mara Maionchi, protagonista in questi giorni di un acceso battibecco a distanza con Tiziano Ferro, cantautore lanciato dalla discografica e da suo marito Andrea Salerno nel 2001.I due hanno avuto un botta e risposta social dopo le dichiarazioni della Maionchi a Belve. Nell'intervista con Francesca Fagnani, la discografica ha parlato di dell'ingratitudine del cantautore che non si è mostrato molto riconoscente nei suoi confronti e nei confronti di suo marito Alberto. Ferro ha replicato sui social di averle sempre mostrato la sua riconoscenza ma anche condiviso un articolo velenosissimo di Mowmag in cui si parla della Maionchi in modo tutt'altro lusinghiero, facendo presente che il cantante, all'inzio della sua carriera, era stato invitato dalla coppia di discografici a dimagrire, impendendogli anche di fare outing.

"Ci sono rimasta male perché, dopo tutto il tempo che abbiamo passato insieme, una volta ogni tanto ci si potrebbe sentire. Basterebbe un saluto", ha commentato Maionchi parlando con Staffelli. "Mi è mancato il rapporto che avevamo prima del successo, magari si è dimenticato di me: è un po' triste ma forse è così. Però ci risentiremo, la questione si riaccomoderà", ha aggiunto la discografica.

Infine, sull’esposto del Codacons che vorrebbe una sua esclusione dalla conduzione della versione italiana dell’Eurovision, la Maionchi ha commentato:

"Mi sembra un po' esagerato, mi dispiacerebbe molto"

Con questo Tapiro,la discografica arriva a quota quattro in carriera. Il servizio completo di Striscia la Notizia, andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 20.35.