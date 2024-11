Manuela Arcuri svela il suo passato sentimentale tra Totti e Garko mentre torna al cinema con Tradita

Gossip TV

Manuela Arcuri si racconta tra passato sentimentale e futuro professionale.

Dopo dieci anni di assenza dalle scene cinematografiche, Manuela Arcuri fa il suo grande ritorno con il thriller Tradita. In una lunga intervista al settimanale Oggi, l'attrice non solo racconta la sua nuova avventura sul grande schermo, ma svela anche alcuni retroscena del suo passato sentimentale, compresi i suoi flirt con il campione di calcio Francesco Totti e con l’attore Gabriel Garko.

Parlando di Totti, Arcuri ha ricordato il loro breve incontro, risalente al 2001, definendolo come una sorta di "tentazione". Sebbene tra i due ci fosse stato un piccolo approccio, con "un bacetto" che non è andato oltre, l'attrice ammette di aver desiderato una relazione più seria, ma anche di comprendere il motivo per cui Totti, all'epoca, non volesse impegnarsi. “Ci fu qualcosa, ma niente di significativo. Lui era molto desiderato da altre donne e non voleva legarsi. Io l’avrei voluto, ma siamo stati troppo giovani e qualcosa non ha funzionato”, ha spiegato l'attrice.

Il suo passato sentimentale include anche una storia con Gabriel Garko, che, anni dopo, ha dichiarato che la loro relazione fosse in realtà un'iniziativa di marketing. "Non mi ha mai detto che fosse tutto finto. Quando ci siamo visti, sembrava sinceramente preso, anche fisicamente. Mi dispiace scoprire che fosse solo una recita", ha commentato l'attrice.

Un ritorno tra tradimenti e riflessioni sulla fama

Nel suo ritorno al cinema con Tradita, Manuela Arcuri si trova a confrontarsi con temi complessi legati alla fiducia e al tradimento. Tuttavia, l'attrice precisa che il film non parla solo di tradimenti amorosi, ma di qualcosa di più profondo. "Si parla di uomini che si avvicinavano a me solo per ottenere popolarità riflessa, che avvertivano i paparazzi per finire sulle riviste. Quando mi accorgevo di questo, dentro morivo un po’", ha raccontato. Manuela ricorda i momenti in cui veniva sorpresa dai fotografi mentre scambiava un bacio con qualcuno, e di come spesso si chiedesse chi avesse chiamato i paparazzi. "Quando mi dicevano ‘Ci ha chiamato lui!’, mi cascava il mondo addosso. Da fuori ero la Arcuri, ma dentro ero solo una ragazza innamorata della persona sbagliata".

Questi anni di delusioni sentimentali hanno segnato profondamente la sua visione delle relazioni. “Per anni non mi sono più fidata di nessuno”, ha ammesso, ma oggi, grazie al marito Giovanni, Manuela ha trovato la serenità. "Lui è puro, non gli interessa la fama, ha capito che avevo bisogno di affetto genuino. Con lui ho ritrovato la verità. La nostra vita è semplice: domenica sera in pizzeria, gite fuori porta con gli amici".

Una nuova vita da madre e attrice

Oggi, Manuela Arcuri è una donna realizzata anche nel ruolo di madre. Quando è rimasta incinta, ha deciso di dedicarsi completamente al suo bambino, Mattia, e di prendersi una pausa dalla carriera. "Mi sono potuta permettere di fermarmi perché avevo lavorato tanto in passato e avevo costruito una popolarità solida, che non svanisce in pochi anni. Non rimpiango nulla, ma rientrare nel giro non è stato facile. Quando esci, gli altri vanno avanti", ha raccontato l'attrice.

Ora, con il ritorno al cinema, c'è un nuovo capitolo da scrivere anche nella vita di madre. Mattia, infatti, vedrà sua madre sul grande schermo in una scena intima, in cui bacia un altro uomo. “Lui è gelosissimo, sarà difficile spiegargli che è solo un film. William Levy gli piace tantissimo, ma appena lo vedrà tra le mie braccia…” ha scherzato Manuela.