Manuel Bortuzzo e i verbali della denuncia contro Lulù Selassiè: "Aggredito in albergo, ho paura"

Il Corriere della Sera, ha pubblicato alcuni stralci della denuncia di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié: "Non riesco ad avere una vita sociale serena e ho paura a iniziare una nuova relazione sentimentale"

Il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo ha deciso di denunciare la sua ex fidanzata, Lulù Selassié, conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo: emersi i verbali della denuncia contro Lulù Selassiè

La notizia, emersa nei giorni scorsi, ha rivelato che Lulù è stata rinviata a giudizio per le accuse gravissime di stalking e minacce nei confronti del nuotatore paralimpico. Il processo inizierà ufficialmente a marzo, ma nel frattempo il Corriere della Sera ha reso pubblici alcuni verbali della denuncia, gettando luce su alcuni episodi che testimoniano l'aggressività della Selassié nei confronti di Bortuzzo.

Secondo quanto dichiarato dal nuotatore, Lucrezia, ovvero Lulù, non ha mai accettato la fine della loro relazione. Bortuzzo ha spiegato come la sua vita sia stata stravolta dalla continua persecuzione dell'ex fidanzata. “Quando esco con i miei amici, mi perseguita, me la ritrovo ovunque. Non riesco neanche più ad andare in palestra senza sentirmi minacciato. Sì, temo per la mia incolumità”, ha dichiarato. Il nuotatore ha raccontato di come la situazione fosse diventata insostenibile, con Lulù che lo seguiva continuamente, impedendogli di vivere una vita tranquilla e serena.

Nel dettaglio, Bortuzzo ha raccontato un episodio particolarmente inquietante che si è verificato durante una trasferta a Madeira per gli Europei di nuoto, il 21 aprile scorso. Secondo la sua versione dei fatti, Lulù si sarebbe presentata senza preavviso nel suo albergo. “Ho trovato un biglietto sotto la porta, in cui mi invitava nella sua stanza. Mi scriveva: 'Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera. I love you so much. La tua Lulù'”, ha raccontato il nuotatore. Nonostante Bortuzzo non avesse cercato il contatto, Lulù sarebbe riuscita comunque ad entrare nella sua stanza. “Mi ha aggredito, tirandomi due schiaffi sul viso. Si è allontanata solo quando ho cominciato a gridare che avrei chiamato le forze dell'ordine”, ha aggiunto.

Il racconto di Bortuzzo è stato confermato anche da Efrem Morelli, il compagno di stanza del nuotatore durante quella trasferta. Morelli ha fornito la sua testimonianza in cui ha spiegato come, nel pomeriggio di quel giorno, qualcuno abbia bussato alla porta della stanza.

“Era la Selassié. Manuel le ha detto di non volerle parlare, e lei allora è entrata nel bagno. I due hanno iniziato a discutere e, a un certo punto, ho sentito dei rumori di schiaffi sul viso. Quando sono corso in bagno, ho visto Manuel che si stava proteggendo il volto con le braccia e aveva la guancia arrossata. Dopo essere stata spinta fuori dalla stanza, ha ripreso a bussare. Non era più sola, ma in compagnia della sorella"

La denuncia include anche un altro episodio, risalente all'aprile 2022, subito dopo la fine della loro relazione. In quella occasione, Bortuzzo era in ospedale a Latina per degli accertamenti.

“Lei è venuta in ospedale e ha iniziato a inveire contro i medici e gli infermieri, solo perché non le permettevano di entrare in sala operatoria. Ha persino tirato dei pugni contro la porta”

Inoltre, Bortuzzo ha rivelato di essere stato seguito in diversi momenti della sua vita quotidiana

“Me la ritrovo sotto casa, nei parcheggi dei locali. Sono stato costretto a disdire una cena con una ragazza perché lei, da Instagram, ha scoperto dove sarei andato. Non riesco ad avere una vita sociale serena e ho paura di iniziare una nuova relazione sentimentale"

Le accuse mosse da Bortuzzo a Lulù Selassié sono molto gravi e il processo, che inizierà a marzo, potrebbe chiarire ulteriormente la dinamica di questi episodi e le conseguenze legali per l'ex fidanzata del nuotatore.