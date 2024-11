Mahmood e Kumo, una gaffe sul palco dell'ultimo concerto fa il giro del web! (VIDEO)

Gossip TV

Mahmood e Kumo, ex volto di Amici di Maria De Filippi, sono protagonisti di un video virale: la loro gaffe è su tutti i social. Ecco cosa è successo.

Mahmood è senza dubbio uno degli artisti di maggior successo del momento, ma anche un performer unico che porta sul palco balli scantinati e coreografie studiate nel minimo dettagli. Nel suo corpo di ballo c’è anche Kumo, ex volto di Amici e proprio con lui, Mahmood si è reso protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del web. Ecco cosa è successo.

Mahmood è l’artista del momento: concerti sold out e hit stratosferiche

Successo straordinario per Mahmood dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il cantante non ha vinto la kermesse musicale più famosa d’Italia ma la popolarità raggiunta dopo le sue performance sul palco dell’Ariston hanno comunque portato a risultati straordinari, tanto che ha superato con “Tuta Gold” anche le canzoni sul podio, compresa “La Noia” di Angelina Mango. L’intero album “Nei letti degli altri” ha fatto sognare i suoi fan e portato il cantante ad averne di nuovi tanto da decidere di tentare la sorte con i concentri nei principali palazzetti italiani.

Mahmood è capace di dare ai suoi spettatori uno spettacolo completo, composto da canzoni che mettono subito in moto i nostri muscoli spingendoci a ballare come “Ra ta ta”, ed esibendosi con un vero e proprio corpo i ballo come le grandi star internazionali. Nel corpo di ballo ci sono anche alcuni volti di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 da oltre un ventennio, tra cui Kumo e Gianmarco Petrelli. Dopo il favoloso concerto a Milano, Mahmood è volato a Roma dove si è esibito il 27 ottobre e qui si è reso protagonista di una gaffe proprio con Kumo. Ecco cosa è successo e perché il video è diventato virale.

Mahmood e Kumo, il loro video virale sui social

Dopo il favoloso concerto di Milano, dove si è presentato sul palco con look strepitosi muovendosi alla perfezione insieme al suo corpo di ballo, come un ballerino professionista, Mahmood è arrivato a Roma portando il suo tour al Palazzo dello Sport, dove ha registrato sold out. Dopo aver emozionato i presenti con un magico duetto insieme ad Elisa Toffoli, sulle note di “Rubini”, Mahmood è tornato a scatenarsi e si è reso protagonista di una gaffe con Kumo. L’ex volto di Amici, il noto talent show di Canale 5, si è posizionato al lato del cantante durante il brano “Barrio” e Mahmood non si è reso conto della vicinanza, rifilandogli una sonora gomitata in pieno volto. Lui, perfettamente nella parte, non si è scomposto ed è rimasto nella posizione, mentre il video ha fatto il giro del web in pochissimi minuti suscitando l’ilarità di tutti. Ma come avranno fatto a continuare senza scoppiare a ridere?