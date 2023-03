Ludovica Valli, nessun festeggiamento per il suo compleanno: "Anche senza festa sono felice, ho tutto ciò che desidero"

Gossip TV

Ludovica Valli festeggia oggi, 2 marzo, il suo compleanno, ma l'influencer ha rivelato di non aver voluto organizzare nulla. Il motivo? Venite a scoprirlo con noi.

Oggi, 2 marzo, Ludovica Valli compie gli anni e da un'influencer come lei ci si sarebbe aspettato che organizzasse una mega festa, con diversi vip e influencer suoi colleghi. Invece, la minore delle sorelle Valli ha rivelato che per il suo compleanno non organizzerà nulla.

Ludovica Valli, nessuna festa di compleanno per l'influencer

Ludovica Valli è diventata mamma per la seconda volta del piccolo Otto Edoardo poche settimane fa e non potrebbe essere più felice. La minore delle Valli ha rivelato in più di un'occasione di essere felicissima del nuovo arrivato. E a quanto pare è così soddisfatta della sua vita attuale che non ha sentito il bisogno di organizzare nulla per festeggiare.

Nelle ultime stories sul suo profilo Instagram, l'influencer ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta:

"Non posso dire che arriveranno tempi migliori, perché per me questi tempi sono bellissimi, sono molto felice di tutto quello che ho, dico che potrebbero arrivare momenti migliori visto che non ho il tempo di farmi una doccia. Proprio per questo non ho organizzato nulla per il mio compleanno, ma non mi interessa, perché festeggiare il mio compleanno non mi è mai piaciuto, mi diverto a organizzare quello di mio marito dei miei figli. Anche senza festa sono felice così, perché ho tutto quello che mi serve."

L'influencer ha perciò deciso di dare la precedenza ai suoi bambini e di voler pensare a loro e a stare insieme, tanto che ha rinunciato a diversi impegni, come quelli per la settimana della moda di Milano.