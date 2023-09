Luciana Littizzetto nulla nuova avventura a Tù sì que vales: "Ho chiesto consigli a Maria De Filippi"

Gossip TV

Ospite a Verissimo, Luciana Littizzetto, ha parlato la sua nuova avventura come giurata di Tù sì que vales, che ieri, nella sua puntata d'esordio ha registrato un record storico con oltre il 31% di share e una media di 4 milioni 191 mila telespettatori.

Luciana Littizzetto: "Tù Sì Que Vales? Maria mi ha detto dì quello che vuoi e fregatene, devi essere te stessa"

La Littizzetto ha confessato di aver avuto inizialmente dei timori entrando in un gruppo storico per giunta improvvisando. Un ruolo che non era sicura di fare al meglio e di aver ricevuto il sostegno e i consigli di Maria De Filippi a cui è sempre molto grata.

“Come mi sento ora che sono arrivata a Mediaset? Bene, ma in realtà è un ritorno. Io qui tanti anni fa ho fatto Ciro, Mai Dire Gol. Diciamo che è come una casa delle vacanze. Tu Si Que Vales? Sono arrivata in un gruppo di lavoro storico, avevo paura di prendere la misure. Io ero l’ultima arrivata. Io sono abituata a fare i monologhi e. scrivere. Lì è tutto improvvisato. Io alla De Filippi che avevo un po’ paura. Maria mi diceva ‘ma sei cretina? dì quello che vuoi e fregatene, devi essere te stessa’. Io ero abituata a afre un lavoro di scrittura, questo invece è un lavoro più agile e spontaneo. Devo dire che parlare con lei mi ha veramente cambiato un po' le cose, mi ha aiutato a capire che si tratta di un lavoro agile e più spontaneo. Le sono molto grata da sempre".

"Con Maria ho un rapporto davvero bello. Lei è stata presente in diversi momenti particolari della mia vita. Poi è stata molto generosa, lei è una donna generosissima. E il cammino dell’affido dei miei figli è iniziato anche grazie a lei e a certi suoi consigli. Poi mi sono ambientata subito. Ma poi c’è emozione, adrenalina, bellezza, perché le esibizioni sono molto vicine. Noi siamo lì accanto e non c’è la distanza come può essere su un palco. Quindi devo dire che è stato molto bello e sono contenta."

Il debutto della decima edizione di Tù sì que vales è stato un grande successo.

"Show dal cast senza rivali - i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto; la giurata Sabrina Ferilli; i conduttori Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile -, torna ad accendere l’offerta del sabato sera della tv italiana, confermando il proprio consolidato valore.L’impegno di Maria, del cast e di Fascino, con il contributo di Mediaset, dà vita a un programma sfidante, che si distingue per l’armonia, la leggerezza e lo stile che sa proporre. Bravi", ha dichiarato il direttore della rete ammiraglia Mediaset, Giancarlo Scheri.