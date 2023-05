Luca Vezil chiarisce il punto sulla famiglia Ferragni, dopo le sue dichiarazioni: "Davvero pensate che..."

Gossip TV

Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, qualche settimana fa aveva rilasciato un'intervista in cui definiva il modo in cui i Ferragni gestivano il mondo social come una "scuola militare". Oggi, torna a chiarire il punto sulle sue dichiarazioni. Ecco cosa ha detto!

Luca Vezil e la sua storica fidanzata, l'influencer Valentina Ferragni, si sono separati oramai da diversi mesi: i due, infatti, hanno annunciato la rottura a ottobre e sono rimasti in rapporti cordiali. A oggi, sembra che Luca Vezil stia frequentando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Virginia Stablum, mentre Valentina Ferragni è stata paparazzata insieme a una nuova fiamma in Messico, qualche settimana fa.

Luca Vezil chiarisce le sue dichiarazioni sui Ferragni: "Non è come hanno scritto..."

Nel corso di un'intervista a Il Corriere della Sera, Luca Vezil ha raccontato del rapporto della famiglia Ferragni con i social e di come il loro modo di fare lo abbia aiutato ad approcciarsi a questo mondo. Nelle sue dichiarazioni, Vezil aveva definito l'atteggiamento della famiglia in quell'ambito come quello di "un'accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca" ma le sue dichiarazioni erano state riportate in maniera errata, facendo sembrare cche l'influencer volesse criticare la famiglia della sua ex fidanzata.

In occasione del lancio della seconda stagione della serie The Ferragnez, che si è tenuto ieri a Milano presso l'Arco della Pace, Vezil ha deciso di fare pubblicamente un grande in bocca al lupo ai suoi ex cognati e ha voluto chiarire le sue dichiarazioni. In una storia su Instagram ha, infatti, scritto, non mancando di lanciare una frecciatina ironica a chi ha voluto travisare le sue parole:

"Spaccate tutto! Piccola nota a margine: non parlo mai di gossip e tantomeno lo commento, una cosa però voglio dirla: davvero credete definirei quella che è stata la mia famiglia per 10 anni un' accademia militar, alludendo a regole ferree e privative? Sarei stato quanto meno stupido a sottostare a tutto ciò non pensate? Non posso né mai potrò parlare male di persone alle quali ho voluto tantissimo bene e che mi hanno dato tantissimo e non posso e non potrò che augurare solo il meglio a chi per anni è stato nel mio cuore, dalla mia ex fidanzata ai miei nipotini, passando per tutto l'esercit...ehm famiglia. Faccio il tifo per voi, sempre!"