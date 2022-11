Luca Argentero geloso della moglie Cristina Marino a causa di Rkomi

Gossip TV

A Che tempo Che Fa l'attore Luca Argentero ha confessato di essere molto geloso della moglie Cristina Marino. La causa? Il cantante Rkomi. Vediamo cosa è successo.

Intervistati da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Luca Argentero e Cristina Marino hanno rivelato alcuni aspetti inediti della loro vita matrimoniale. Uno di questi è la gelosia dell'attore nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, particolarmente apprezzati dalla moglie.

Luca Argentero su Rkomi:"Sa solo svestirsi"

Tra i vip che sono molto apprezzati da Cristina Marino possiamo annoverare Stefano De Martino, a cui l'attrice mette like sulle foto di Instagram. Ma, a causare un certo fastidio in Luca Argentero c'è sicuramente il cantante e giudice di X-Factor, Rkomi.

Quest'ultimo è balzato ai primi posti delle pagine di gossip per una recente dichiarazione shock verso una delle concorrenti del talent di Sky: dopo aver visto l'esibizione di Beatrice Quinta, il cantante ha ammesso di aver provato un certo trasporto per lei e le ha chiesto apertamente se fosse corrisposto.

Ma, la concorrente si è trattenuta dall'esternare troppo i suoi sentimenti e ha raffreddato l'animo del giudice con un generico "Vedremo una volta fuori da X-Factor".

Se, però, Beatrice Quinta non sembra apprezzare il cantante Rkomi, non possiamo dire lo stesso di Cristina Marino, che ha ammesso di trovarlo molto attraente, tanto che anche Fabio Fazio l'ha stuzzicata sull'argomento. E, dato che la moglie ha confermato di trovarlo un tipo interessante e simpatico, Luca Argentero non ha mancato di lanciare la sua personale stoccata contro il cantante: