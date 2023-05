Luca Argentero e lo scambio hot con Cristina Marino

Gossip TV

Una coppia ironica e sensuale che ha confermato la freschezza del loro rapporto con uno scambio di status e foto provocanti sui social.

Non ci vuole molto, se c'è intesa di coppia. Basta una foto postata sui social da Luca Argentero, direttamente dal set della terza stagione di DOC, e uno scambio hot con Cristina Marino che ha scatenato reazioni molto calienti da parte dei follower della coppia. Una delle più sensuali e complici del nostro mondo dello spettacolo, che ha da poco festeggiato la nascita di un secondo figlio. "Si riparte", non serviva molto altro per commentare l'inizio delle riprese della nuova stagione della fiction di Rai1 diventata la grande sorpresa degli ultimi anni.

Camice allacciato dell'ormai tanto proverbiale quanto di finzione Policlinico Ambriosiano, il primario è pronto a riconquistare milioni di spettatori, in Italia ma anche all'estero, dove è una delle fiction di maggior successo prodotta dal nostro paese.

Non poteva mancare, appunto, il commento della moglie innamorata, Cristina Marino, che maliziosa ha replicato, Fa anche visite a domicilio?". Intrigo generalizzato del popolo dei social, amplificato poi ulteriormente dalla risposta del marito: "Dove le fa male signorina?". Inutile sottolineare le tante richieste di visita da parte di moltitudini di italiane e italiani.