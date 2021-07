Lory del Santo sulla notte di passione con Roberto Mancini: l’ho preferito a Gianluca Vialli

Gossip TV

Mentre l'Italia si assicura la finale agli Europei di calcio, Lory del Santo parla del suo brevissimo flirt con il CT della Nazionale Roberto Mancini. La showgirl poteva scegliere fra lui e Gianluca Vialli.

A poche ore dalla vittoria della semifinale degli Europei di calcio da parte dell'Italia contro la Spagna, parliamo di Roberto Mancini. In realtà a parlarne è stata, durante un'intervista a Novella 2000, Lory Del Santo, che ha raccontato di aver avuto un breve flirt con il CT della Nazionale. Ma c’è di più, perché la showgirl poteva scegliere fra lui e un altro ottimo partito, sempre legato al mondo del calcio: Gianluca Vialli.

Lory Del Santo aveva già reso pubblico il suo flirt con il buon Mancini, ma è normale che qualcuno abbia ritirato fuori l'argomento, nella fattispecie Armando Sanchez, che l'ha incontrata per il noto settimanale di gossip. Il fattaccio è avvenuto diversi anni fa dopo una festa. All'epoca il Commissario Tecnico giocava nella Sampdoria, e Sampdoria fa rima con baldoria. La serata, infatti dev'essere stata molto movimentata, anche se Lory ha spiegato di aver scelto Mancini perché era più tranquillo e non aveva l'aria da playboy. "Durante la cena loro hanno dimostrato entrambi interesse nei miei confronti" - ha detto l'attrice. "Loro mi piacevano, e mi erano sembrati molto gentili e divertenti. Alla fine scelsi Mancini perché mi aveva dimostrato di essere molto posato. Mi ispirava più fiducia".

Lory Del Santo non ha dimenticato di descrivere la camera da letto in cui lei e Roberto Mancini trascorsero la loro notte di passione: "Aveva un letto matrimoniale, non era molto lussuosa, ma sufficiente per la notte…". E Gianluca Vialli? Incassò il colpo? La showgirl ha spiegato che non rimase deluso, ma che anzi accompagnò i piccioncini fino alla porta del loro nido d'amore.