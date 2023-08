Lorella Cuccarini proprio non se lo aspettava, l'ex collega parla così di lei!

Gossip TV

Marco Columbro confida perché non potrebbe mai tornare sul piccolo schermo al fianco di Lorella Cuccarini.

Grandi novità televisive per Lorella Cuccarini? La professoressa di Amici e presentatrice potrebbe trovare una nuova strada nella versione invernale di uno dei programmi di punta di Maria De Filippi. Nel frattempo, un ex collega e amico, spiega perché non tornerebbe mai a fare coppia con lei davanti alle telecamere.

Lorella Cuccarini e Marco Columbro, lui spiazza sulla presentatrice

Amatissima dal pubblico di tutte le età nonché icona della televisione italiana, Lorella Cuccarini si è appassionata al ruolo di insegnante nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda da oltre un ventennio su Canale 5. Lorella ha dimostrato di possedere un tatto fuori dal comune nel parlare con i giovani talenti della scuola più spiata d’Italia, e sembra che questo sia stato apprezzato da Maria al punto di rinnovare la sua amicizia fuori e dentro i programmi Mediaset, invitando Lorella ed essere nuovo volto di Temptation Island Winter anche se la notizia non ha trovato consenso tra il pubblico.

Sebbene Cuccarini sia amata, infatti, nessuno può battere attualmente l’indice di gradimento di Filippo Bisciglia, considerato il miglior traghettatore per le coppie del reality delle emozioni di Canale 5. Nel frattempo, Marco Columbro è tornato a parlare della sua lunghissima collaborazione con Cuccarini, lasciandosi andare a commenti inaspettati sul settimanale Mio, affermando di non voler tornare con lei in Tv.

“No, sarebbe pericoloso provare a rifare, dopo molto tempo, ciò che io e Lorella abbiamo fatto per quindici-vent’anni. Siamo cambiati totalmente, non siamo più quelli degli anni Novanta. Siamo cresciuti e ora abbiamo anche un altro aspetto. Lorella in realtà è rimasta la stessa, io invece sono ingrassato e ho i capelli bianchi”.

Columbro e Cuccarini sono stati protagonisti per tantissimi anni del format “La Grande Avventura”, diventando una delle coppie televisive più apprezzate degli anni Novanta grazie alla loro innegabile alchimia davanti alle telecamere. Ad oggi, tuttavia, il presentatore 73enne esclude un ritorno di coppia artistica, e si auspica di trovare un nuovo impegno come attore tenendosi certamente ben distante dal mondo dei reality show.