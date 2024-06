Lorella Boccia, confessione sulla figlia: ''La vedo poco, a volte piango''

Gossip TV

Lorella Boccia torna in Tv con Camper su Rai 1 dal 3 giugno 2024, ma confessa che il suo ritorno sul piccolo schermo ha delle conseguenze sul rapporto con la figlia.

Lorella Boccia torna sul piccolo schermo dopo due anni da Made in Sud con Camper in viaggio, un nuovo programma che porta a scoprire le bellezze dell’Italia. L’ex ballerina di Amici spiega il motivo della sua assenza dalla televisione, poi fa una confessione sulla figlia.

Lorella Boccia torna in Tv con Camper in viaggio

Lorella Boccia è un volto amato del piccolo schermo, ex ballerina di Amici il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, poi al timone di Made in Sud. Dopo la nascita della figlia, tuttavia, la presentatrice si è allontanata dal mondo del piccolo schermo e torna, a distanza di due anni, su Rai 1 con Camper in viaggio. Il programma, in onda dal 3 giugno 2024 dal lunedì al venerdì alle 12, ci porterà a scoprire posti perfetti per trascorrere una giornata o più in camper attraverso un viaggio itinerante per l’Italia. Con Lorella ci sarà Tinto, con il quale la presentatrice ha ammesso a Tv Sorrisi e Canzoni di trovarsi in grande sintonia, non dovendo sgomitare per la telecamera ma avendo costruito un rapporto di sostegno reciproco. Insomma, il ritorno di Boccia in televisione sembra essere perfetto, anche se lei ammette che una piccola nota dolente c’è e riguarda la figlia Luce Althea. Ecco cosa ha rivelato.

Lorella Boccia parla della figlia Luce Althea

Grande entusiasmo da parte di Lorella Boccia per il suo ritorno in televisione su Rai 1 con il programma Camper in viaggio. La presentatrice ha vissuto questa esperienza nuova, non avendo mai avuto l’opportunità di viaggiare in questo modo, portando avanti un programma che è quasi tutto a braccio, dal momento che si possono creare situazioni improvvise che richiedono fermezza e prontezza. Lorella è molto felice e ha raccontato perché è stata lontano dal piccolo schermo, ammettendo anche che questo ritorno in tv la preoccupa per il rapporto con la figlia.

“Lei era già nata e dopo mi sono fermata, ma non era né voluto né cercato. Un po’ mi sono adagiata, ne avevo bisogno, come adesso invece sento la necessità di ricominciare. Ormai ferma non ci sto più […] Impossibile portare mia figlia perché facciamo troppi spostamenti. La vedo poco questo periodo e a volte piango. Alcuni giorni sono tremendi […] Sto cercando di trovare l’equilibrio. Ma farà bene ad entrambe questo mio ritorno al lavoro, sarà un valore aggiunto”.

Insomma, dopo quasi due anni dedicati esclusivamente alla figlia Luce Althea, Lorella Boccia ha deciso di riprendere in mano la sua carriera, promettendo di non fermarsi più e smentendo la crisi con il marito Niccolò Presta.