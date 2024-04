Gossip TV

La ballerina di Amici Lorella Boccia è intervenuta in merito ai rumors che si sono susseguiti sulla crisi con il marito Niccolò Presta. Ecco cosa ha dichiarato!

L'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, la talentuosa Lorella Boccia, è tornata a parlare sui social, rispondendo ai rumors sulla crisi con il marito Niccolò Presta. Il gossip si era diffuso a causa dell'assenza di Presta dalle stories Instagram della ballerina, spingendo i fan della coppia a temere il peggio.

Amici, Lorella Boccia smentisce i rumors sulla crisi con il marito Niccolò Presta: ecco come stanno davvero le cose

Non è certo la prima volta che una coppia di Amici si ritrova al centro del gossip per presunte crisi matrimoniali e non. Ne è un caso emblematico quando, la scorsa estate, a finire nel mirino degli amanti dei rumors furono Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Il prof di Amici e la ballerina professionista furono costretti a sopportare per settimane la diffusione di fake news e di rumors su una loro crisi. L'origine di tutto era stata una discussione tra i due in un ristorante, che poi nel passaparola generale è diventata quasi motivo di un allontanamento tra i due, mai avvenuto in realtà!

Todaro è poi intervenuto a Verissimo, svelando come stavano le cose e in quell'occasione aveva lamentato come spesso gli utenti sui social sfruttassero il minimo dettaglio della vita di coppia con Francesca Tocca e lo ingigantissero, diffondendo voci non vere. E lo stesso è successo con Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta.

Data l'assenza dell'uomo sui social della ballerina, i fan hanno immediatamente pensato che tra loro ci fosse aria di crisi. Stanca di questi rumors, Lorella Boccia è intervenuta personalmente per svelare come stanno le cose.

Amici, Lorella Boccia interviene sui social: smentite le voci di una crisi con Niccolò Presta!

La coppia è felicemente sposata dal 2019 e ha accolto la piccola Luce Althea solo qualche tempo fa: stando alle dichiarazioni di Lorella Boccia la loro unione matrimoniale non potrebbe essere più solida e l'assenza di Presta dai suoi social dipende da una volontaria decisione del marito, che ha cercato di limitare la sua visibilità su Instagram e sui social in generale.

La ballerina ha deciso di intervenire e raccontare personalmente con un lungo messaggio come stanno realmente le cose e ha smentito con forza i rumors di una presunta crisi con Presta. Infatti, su Instagram, ha postato un lungo messaggio nel quale svelava la verità dietro le voci e ha difeso la solidità del suo matrimonio e del suo amore, dicendosi grata per chi chiede con intento benevolo se la sua vita sentimentale proceda bene. Ma ha anche affermato che intende raccontare la verità per mettere a tacere gli haters con i loro commenti inopportuni:

"Rispondo qui brevemente ad una domanda che ultimamente leggo di frequente soprattutto in direct. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Rispondo, soprattutto a chi mi segue da tanto e manda messaggi di affetto, che va tutto bene, e scrivo queste righe facendo le corna a terra perché come si dice a Napoli ‘L’uocchie sicche so’ peggio d’e scuppettate’ Detto questo credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social, ed io ovviamente rispetto la sua scelta. Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuterò di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette

