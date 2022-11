Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid beccati insieme! Ecco dove e quando

Gossip TV

Nonostante tutte le precauzioni prese dai due, Leonardo DiCaprio e la sua nuova fidanzata modella Gigi Hadid, sono stati visti insieme ad un party di Halloween.

Chi ha seguito la vita amorosa di uno degli scapoli più ambiti di Hollywood, Leonardo DiCaprio, conosce la sua passione per le top model, che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. Dopo Bar Rafaeli, Gisele Bündchen e Camila Morrone, da un paio di mesi l'attore premio Oscar frequenta Gigi Hadid, 27 anni, sorella di un'altra supermodel, Bella Hadid. Da quando si è diffusa la voce, i paparazzi cercano di immortalarli insieme, ma i due sembrano determinati a dar loro del filo da torcere. Il sito di gossip Page Six dice che DiCaprio e Gigi sono stati avvistati insieme ad un party di Halloween, che si è tenuto al Brooklyn Navy Yard. Per rendere impossibile il compito ai paparazzi, la coppia è arrivata in un van dai vetri oscurati insieme a Bella Hadid, alla modella Irina Shayk e al mercante d'arte Helly Nahmad.

Una festa in maschera: quale miglior modo per passare inosservati? Leonardo DiCaprio non se l'è mai tolta

La solita forte infiltrata, ha detto che DiCaprio per tutta la serata ha tenuto una "maschera spaventosa quasi tutta la notte, tranne quando beveva", riuscendo così a dissimulare la sua identità tra la folla, anche se sinceramente ci sembra un po' improbabile che nessuno lo abbia riconosciuto, data la sua inconfondibile statura fisica. Ci sembra più probabile che gli ospiti del party, tutti vip abituati, abbiano mostrato discrezione. La maschera indossata dall'attore, per chi se lo chiedesse, è descritta come "metà mostro e metà zombi". Le foto apparse dell'attore con la sua nuova fiamma sono al momento inesistenti, e a quanto pare anche stavolta ai fotografi è andata male visto che la loro vicinanza è stata riportata solo da una fonte orale. Leonardo DiCaprio, 47 anni, non è mai stato sposato e non ha figli, mentre Gigi Hadid, che ha 27 anni, ha avuto una bambina dal cantante inglese Zayn Malik, da cui si è superata definitivamente l'anno scorso. DiCaprio e la modella si sono fatti vedere per la prima volta insieme a settembre durante la Fashion Week. Il solito "insider" ha detto a Page Six che i due la stanno prendendo con calma e sono usciti insieme da soli solo un paio di volte, preferendo al momento frequentarsi con gruppi di amici.Vedremo se e in quale occasione decideranno di presentarsi in pubblico ufficialmente come coppia.