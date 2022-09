Leonardo DiCaprio corteggia Gigi Hadid: è corrisposto o no?

Gossip TV

Che tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sia in atto un corteggiamento da parte di lui è cosa nota. Il mistero è sull'atteggiamento di lei: cederà alle avance dell'attore?

Pare che Leonardo DiCaprio si stia rapidamente consolando della sua conclusa relazione con Camila Morrone: l'attore continua però a scegliere le partner nell'ambito top model, perché si fa un gran parlare ultimamente del suo corteggiamento di Gigi Hadid, classe 1995. Si noti bene: corteggiamento, perché contrariamente a quanto si può pensare, non è così automatico capitolare alla corte di DiCaprio. Ma lui - stando alle cronache del gossip - non demorde.

Gigi Hadid resiste sul serio alla corte di Leonardo DiCaprio?