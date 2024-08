Le vacanze di Maria De Filippi sullo yacht super lusso da 140 mila euro a settimana

Gossip TV

Le immagini di Maria De Filippi a Largo di Grosseto in compagnia del figlio Gabriele e di altri amici.

Maria De Filippi, ha scelto di concedersi qualche settimana di puro relax a bordo di questa splendida imbarcazione, navigando tra le acque cristalline della Toscana.

Maria De Filippi e le sue vacanze a largo di Grosseto

Le foto pubblicate dal settimanale Oggi, mostrano chiaramente come la conduttrice pavese mentre si gode la tranquillità del mare aperto, lontana dalle luci dei riflettori e dalla frenesia della sua routine quotidiana, circondata dal massimo comfort e dal figlio Gabriele Costanzo.

Lo yacht Ares, visibile al largo di Grosseto, non passa certo inosservato con i suoi 35 metri di lunghezza che incarnano il lusso più sfrenato. Valutato intorno ai 4,3 milioni di euro, l’imbarcazione è il non plus ultra per chi cerca un’esperienza esclusiva. Affittare questo gioiello del mare per una settimana non è alla portata di tutti, richiedendo una cifra di ben 140mila euro, a cui vanno aggiunte ulteriori spese per la cambusa, ovvero per il rifornimento di cibi e bevande necessari per il viaggio, senza dimenticare il compenso per il personale di bordo, essenziale per garantire che tutto funzioni alla perfezione e che l’esperienza sia impeccabile sotto ogni aspetto.

L’Ares offre a Maria De Filippi e ai suoi ospiti non solo la possibilità di viaggiare comodamente via mare, ma anche di godere di innumerevoli attività all’insegna del piacere e del relax. Chiunque a bordo può immergersi nelle acque più suggestive delle calette lungo la costa, oppure rilassarsi completamente grazie ai comfort offerti dall'imbarcazione. Tra le attrazioni principali vi è una Jacuzzi coperta, ideale per momenti di puro benessere, una palestra attrezzata per chi non vuole rinunciare all’allenamento, e ben quattro cabine lussuose, pronte ad accogliere ospiti speciali.

Un periodo di relax meritato è senza dubbio un giusto riconoscimento per la regina della TV, che continua a dominare il piccolo schermo con la sua inarrestabile energia e professionalità. Tra qualche settimana, Maria, tornerà inizialmente negli studi Elios per la nuova stagione di Uomini e Donne e poi ancora Amici e lo spin-off, Tu Si Que Vales, C'è posta per te e l'edizione autunnale di Tempation Island.