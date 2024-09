Le Iene, Veronica Gentili torna al timone del programma e confessa: ''Un anno fa sentivo il peso delle aspettative''

Gossip TV

Veronica Gentili torna al timone de Le Iene e parla dell’ultima stagione del programma su Italia 1, poi fa delle anticipazioni della nuova edizione. Ecco cosa ha raccontato la presentatrice.

Veronica Gentili torna come conduttrice nella nuova edizione de Le Iene su Italia 1 e non potrebbe esserne più entusiasta. La presentatrice ha affrontato un primo anno d’oro, tenendo botta nonostante le iniziali polemiche dopo l’addio di Belen Rodriguez, e dimostrandosi in gamba e all’altezza. Ecco cosa ha raccontato Gentili sulla nuova stagione dello show e a proposito delle sue sensazioni.

Le Iene, torna Veronica Gentili

Si prospetta un anno intenso per Le Iene e a parlarne è Veronica Gentili, la presentatrice dello show d’inchiesta, che anticipa un anno frizzante tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, dal momento che oltre al programma principale ci saranno anche “Inside” e “Le Iene Show”, dove si alterneranno interviste e approfondimenti a momenti più rilassati che siamo certi saranno iconici. Tantissimi ospiti previsti nel programma in onda su Italia 1 da domenica 29 settembre 2024 così come il ritorno di Gentili dopo un anno di successo, nonostante l’iniziale tentennamento da parte del pubblico. La presentatrice, infatti, è subentrata a Belen Rodriguez e l’iniziale confronto è stato drammatico. Il pubblico, infatti, era molto affezionato a Belen, che recentemente ha fatto pace con Giulia De Lellis, e ha immediatamente fatto paragoni sul metodo di conduzione ma anche sul look o sui dettagli meno rilevanti, mostrandosi scettico nei confronti di Veronica.

Lei, tuttavia, si è rimboccata le maniche e ha dimostrato che la scelta dei vertici Mediaset è stata quella giusta, finendo per essere molto apprezzata dai telespettatori per la sua verve ma anche per la sua innata eleganza. A parlare del percorso a Le Iene dopo 34 puntate, che l’hanno fatta sentire tanto più iena, consapevole che questo animale è scaltro ma non commette cattiverie gratuite, è Veronica che ha spiegato come si sente ad oggi al pensiero di affrontare una nuova stagione televisiva.

Veronica Gentili, la confessione su Le Iene

Veronica Gentili è pronta per tornare al timone de Le Iene, che debutta domenica 29 settembre 2024 su Italia1 in prima serata. La conduttrice si è ambientata molto bene nel mondo della diretta tv, passando da un programma prettamente politico a uno di inchiesta, nel quale tuttavia ci sono anche momenti più rilassati e divertenti. Ecco cosa ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Un anno fa sentivo addosso il peso delle aspettative: passare da un talk politico come Controcorrente a una trasmissione così celebre e ben collaudata è stato un bel salto nel vuoto. Adesso sono meno agitata […] Per abitudine vivo bene l’adrenalina della diretta. È un’emozione che dà assuefazione”.

Insomma, Veronica ha vinto ogni timore e il suo successo è stato premiato dal pubblico e dagli ascolti, sempre altissimi. Nel frattempo, la presentatrice si gode gli ultimi giorni di relax, raccontando ironicamente di sentirsi una vera grattara e dedicando il suo tempo libero alla lettura, una passione che ha sempre coltivata e che l’ha portata ad appassionarsi anche al giornalismo.