Le Iene, Veronica Gentili tira in ballo Belen Rodriguez: cosa ha detto e la reazione del pubblico

Veronica Gentili fa il suo debutto a Le Iene su Italia 1 e saluta Belen Rodriguez. Ecco cosa è successo.

Ha debuttato ufficialmente la nuova stagione de Le Iene su Italia 1 e Veronica Gentili con lei, avendo preso il posto di Belen Rodriguez al timone del programma. Durante la prima puntata, la nuova presentatrice ha tirato in ballo la collega, ecco cosa ha detto.

Le Iene, Veronica Gentili parla di Belen Rodriguez

Sebbene sia ancora in dubbio la natura del suo allontanamento de Mediaset, tra chi crede che la showgirl sia caduta nella rosa di persone che Piersilvio Berlusconi ha voluto eliminare dalla rete e chi pensa che sia vero che le servisse una pausa dal piccolo schermo per dedicarsi alle sue aziende, Belen Rodriguez non è più la conduttrice de Le Iene. Al suo posto c’è Veronica Gentili che ieri sera ha voluto fare un saluto alla sua collega.

“Adesso però vorrei tanto fare una cosa che non ho fatto all’inizio. Vorrei salutare con molto affetto la persona che mi ha preceduto su questo palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno. Facciamo un grande applauso a Belen Rodriguez”, ha dichiarato Veronica, seguita a ruota da Max Angioni che ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza della bella argentina. A questo punto Veronica ha fatto intendere che Belen sarà presto l’ospite di una delle puntate della nuova stagione.

Proprio Gentili, pochi giorni fa, ha parlato della nuova sfida televisiva e ha parlato di Belen: “Non ho conosciuto nessuna delle precedenti conduttrici. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista, ma siamo molto diverse. I paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne […] Quando mi hanno proposto di condurre Le Iene? Lì per lì ho vacillato, ti offrono la cosa più bella del mondo ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare prima di dire si”. Nonostante non sia una conduttrice famosa, il pubblico ha apprezzato la prima puntata de Le Iene e anche il saluto che Veronica ha fatto alla collega, dimostrandosi pronta a non cavalcare la via del gossip.