Le Iene, Nicolò De Deviitis aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: "Dopo giorni in ospedale finalmente..."

L'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis è stato ricoverato per una grave polmonite e a distanza di giorni aggiorna i fan sulle sue condizioni. Ecco come sta oggi!

L'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: il 19 luglio, infatti, era stato ricoverato in ospedale a causa di una grave polmonite e aveva già allora rassicurato i followers che avrebbe presto dato notizie. Dopo diversi giorni di silenzio, Nicolò De Devitiis ha annunciato che potrà fare ritorno a casa e iniziare una terapia che gli permetterà di riprendersi del tutto.

Le Iene, Nicolò De Devitiis aggiorna i fan sulla sua salute: "Finalmente torno a casa"

Nicolò De Devitiis, dopo l'annuncio - lo scorso 19 luglio - del suo ricovero in ospedale per una grave polmonite, è tornato ad aggiornare i followers sulle sue condizioni di salute. Con un altro post sui social, l'inviato de Le Iene ha rivelato che mentre era su un set a girare una pubblicità si è accorto di iniziare a non sentirsi bene:

"E alla fine è capitato. Mi sono dovuto fermare, il corpo me l’ha imposto. Ero su un set a registrare una pubblicità, sudavo freddo, ma finisco e torno a casa: 40 di febbre. Erano anni, decenni, che non mi capitava."

Dato che la tosse e la febbre non ne volevano sapere di abbandonarlo e visto che a breve avrebbe dovuto presentare un evento a Napoli, De Devitiis decide di chiedere un consulto medico al suo pneumologo e viste le sue condizioni il dottore gli ha proposto di fare una tac che ha rivelato che aveva una grave polmonite:

"Neanche faccio in tempo a entrare: "Mmm questo fiato così corto? facciamo subito una tac". Eccallà. Poco dopo esco: polmonite grave (ve la dico male: tutti abbiamo un indice di polmonite che oscilla tra i -5 e 5, io lo avevo a 212 (azz.)"

L'inviato de Le Iene ha proseguito il suo discorso tenendo a ringraziare i fan che lo hanno tempestato di messaggi e di affetto, non facendolo sentire mai solo. Infine, Niccolò De Devitiis ha ringraziato i medici che lo hanno aiutato e curato e dopo 8 giorni di recupero, ha annunciato, potrà finalmente tornare a casa e lì proseguirà una cura per altri 10 giorni:

"Il più è fatto, grazie per tutto l’affetto arrivato da ogni parte. Non so cosa siamo, ma siamo qualcosa. Vi voglio bene"

Nicolò De Devitiis torna a casa dopo il ricovero per una grave polmonite

Con un video su TikTok, l'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis aveva rivelato ai followers di essere stato ricoverato in ospedale per una polmonite. Tuttavia, rassicurandolo che presto sarebbe stato di nuovo a casa, in perfetta forma: "Torno presto".

Una grave polmonite che lo avrebbe lasciato molto debilitato, ma non gli ha impedito di girare un video da condividere con i followers per raccontare loro la sua assenza dai social. Brevemente, l'inviato de Le Iene ha spiegato di essere stato ricoverato perché affetto da una grave polmonite. Il video è stato sommerso di like e messaggi di pronta guarigione da parte dei fan, che lo seguono con assiduità su tutti i suoi social.

Di recente Nicolò De Devitiis è stato protagonista delle pagine di gossip per la rottura con Veronica Ruggeri, sua collega e inviata de Le Iene. La coppia a giugno ha ufficializzato la fine della storia d'amore che li legava da diverso tempo. I due inviati del programma di Italia 1 hanno ritenuto opportuno rivelare ai fan di aver interrotto la loro relazione, preferendo però tenere privati i motivi della separazione.