Le Iene, l'addio di Mammuccari: Davide Parenti rompe il silenzio: l'eloquente risposta

Gossip TV

Sull’addio di Teo Mammuccari a Le Iene è arrivato il commento di Davide Parenti: ecco cosa ha detto a La Stampa l’ideatore del programma di Italia Uno

Martedì scorso è andata in onda l'ultimo appuntamento con Le Iene, lo storico programma d'inchiesta di Italia 1. Al timone si è presentata solo Belen Rodriguez non nominando e non spiegando l'assenza del collega, co-conduttore, Teo Mammuccari.

Le Iene, addio di Mammuccari: Davide Parenti rompe il silenzio: l'eloquente risposta. Dagospia: "sc@zzo furibondo con tanto di grandi urla, porte battute"

E' arrivata poi la nota stampa ufficiale diramata da Mediaset in cui è stato comunicato l'addio al programma di Mammuccari per ulteriori impegni con l'azienda.

Dogospia, il noto portale diretto da Roberto D'Agostino, ha invece spifferato una retroscena bomba sull'assenza del conduttore, ovvero un lite furibonda tra Mammuccari e Davide Parenti, autore e ideatore dello show.

Raggiunto dal quotidiano La Stampa, Parenti ha rotto il silenzio sulla vicenda e ha dichiarato: "Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto", per molti un eloquente commento che avvalorerebbe i rumors.

Dagospia ha ripreso e rilanciato la notizia con queste parole:

“Davide Parenti commenta l’addio di Teo Mammucari a Le Iene con una frase laconica. Cosa avrebbe da rivelare l’ideatore dello show sul presentatore? Come Dago-Rivelato, tra i due ci sarebbe stato uno sc@zzo furibondo con tanto di grandi urla, porte battute e…”.

Il comunicato Mediaset:

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia l, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.