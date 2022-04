Le Iene, botta e risposta in studio tra Soleil Sorge e Belen Rodriguez: "L’ha omesso appositamente"

Gossip TV

Volano frecciate a Le Iene tra la conduttrice Belen Rodriguez e l'influencer ed ex gieffina Soleil Sorge.

Momento d'oro per Soleil Sorge che, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, è stata chiamata per fare l'opinionista a La Pupa e il Secchione Show. Ospite dell'ultima puntata de Le Iene, la bella influencer italo-americana si è resa protagonista di un ironico botta e risposta in studio con Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez e Soleil Sorge: volano frecciate a Le Iene

A distanza di una settimana dalla messa in onda dello scherzo a Le Iene, Soleil Sorge è stata ospite di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. A presentare la bella influencer italo-americana in studio ci ha pensato la conduttrice e showgirl argentina che, senza mezzi termini, ha fatto ironicamente una lista dei suoi ex fidanzati:

Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite. Soleil Sorge è italo americana e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo GF Vip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip 6. Con la notorietà lei è sempre più presente sui giornali di gossip. I suoi ex sono: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano con un reality e finiscono con Chi. Al GF Vip lei è stata protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Ora è fidanzata con un misterioso Carlo, ma non ne vuole parlare.

Nel ricordare gli ex fidanzati della Sorge, però, la Rodriguez si è scordata di menzionare Jeremias. Per chi non lo sapesse, Jeremias e Soleil sono stati insieme durante la loro partecipazione a L'Isola dei Famosi. Mammucari ha sottolineato la svista della sua collega, che però ha tagliato corto. Un comportamento che ha provocato la reazione immediata dell'influencer, che non ha perso occasione di lanciarle una bella frecciata: "Sì c’era anche Jeremias nella lista che ha fatto. L’ha omesso appositamente".

