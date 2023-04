Le Iene, Belen Rodriguez assente nel programma: "Voglio lavorare, ma sono costretta a stare a casa..." [VIDEO]

Gossip TV

Belen Rodriguez è stata di nuovo assente nel programma de Le Iene e il motivo è stato svelato durante il programma con un video! Vediamo insieme cosa è successo.

Per la seconda volta in un mese, Belen Rodriguez è stata assente a Le Iene: il motivo? Lo ha svelato il co-conduttore del programma di Italia 1, mostrando un video sulla conduttrice e showgirl argentina.

Le Iene, Belen Rodriguez assente: qual è il motivo?

La showgirl è subentrata alla conduzione dopo l'allontanamento di Teo Mammuccari, ma è già la seconda volta che è assente dalla trasmissione: cos'è successo? A quanto pare, Belen è risultata positiva al Covid-19 e ha scoperto la tremenda notizia poco dopo essere arrivata negli studi di Cologno Monzese. Il co- conduttore del programma, Max Angioni, ha mostrato un video girato nel pomeriggio dell'11 aprile, prima della messa in onda del programma. in cui si vede la showgirl con aria sconsolata, con il volto coperto dalla mascherina, mentre è seduta per terra con le spalle rivolte alla porta del camerino:

"Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi, erano rosso fuoco, no, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza, però vi dovete accontentare."

La conduttrice ha fatto così ritorno a casa e dopo la messa in onda del servizio, Belen Rodriguez si è mostrata con mascherina nelle stories di Instagram, rassicurando i fan di stare bene, anche se sarà costretta a stare a casa finché non si negativizzerà.