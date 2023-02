La Vita in Diretta, Alberto Matano bacchettta un'ospite in diretta: "Con chi chatti?!"

Gossip TV

Durante la puntata di La Vita in Diretta, il conduttore Alberto Matano si è ritrovato a dover rimproverare un'ospite a causa del continuo uso del cellulare. Vediamo insieme cosa è successo.

A La Vita in Diretta, nella puntata di ieri, venerdì 17 febbraio, è andata in onda una puntata insolita, in cui a essere protagonisti sono stati Alberto Matano e una delle sue ospiti, Nunzia De Girolamo.

La Vita in Diretta, Alberto Matano rimprovera Nunzia De Girolamo

Durante il talk show, mentre Matano chiacchierava con Valeria Fabrizi, Nunzia De Girolamo era impegnata a mandare messaggi, in piena diretta! Il conduttore, voltandosi l'ha colta sul fatto e non si è trattenuto dal rimproverarla. Non è la prima volta che capita un simile incidente: già Guillermo Mariotto, giudice di Ballando, ne fu protagonista in una delle puntate andate in onda qualche mese fa.

Matano non ha saputo trattenersi dal prendere in giro la sua ospite, chiedendole con chi si scrivesse, anche mentre era in piena diretta televisiva, ma De Girolamo si è mantenuta sul vago con un:

"Ti giuro, mi scrivono persone che ci stanno seguendo e commentano..."

Al che, il conduttore ha ribattuto con un secco:

"D'accordo, ma tu puoi rispondergli dopo. Se usi il telefono in diretta, fai come Alba Parietti che sta sempre al cellulare, invece di sentire quello che diciamo"

De Girolamo ha risposto per le rime facendo notare al padrone di casa che si era distratta solo mentre lui chiacchierava con Valeria Fabrizi, ma a Matano non è comunque bastata come giustificazione e l'ha invitata a prestare più attenzione, chiudendo così la discussione.