La Vita in Diretta, figuraccia per Guillermo Mariotto rimproverato da Alberto Matano

Gossip TV

Ospite a La Vita in Diretta, il giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, si è reso protagonista di un episodio imbarazzante e si è beccato un rimprovero in diretta dal conduttore Alberto Matano. Ecco cosa è successo.

Non pago delle polemiche che scatena a Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha fatto parlare di sé anche a La Vita in Diretta, dove si è beccato un rimprovero dal conduttore Alberto Matano.

Rimprovero in diretta per Guillermo Mariotto

L'ultima volta che il suo nome era saltato fuori nel programma pomeridiano di Rai 1 era stato menzionato da Giampiero Mughini. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle aveva, infatti, riferito di una cena con il giudice del programma di Milly Carlucci, in seguito alla quale i suoi voti dopo le esibizioni erano magicamente lievitati.

A quanto pare, se opportunatamente oliati, alcuni membri della giuria, come Mariotto, non sembravano affatto riluttanti ad assecondare i concorrenti. La confessione di Mughini aveva lasciato Alberto Matano e i suoi ospiti in puntata a bocca aperta, letteralmente congelati sul posto.

Ora, invece, nella puntata di ieri pomeriggio di La Vita in Diretta, il conduttore del programma sembrava più che mai attivo e pronto a rimproverare Mariotto per un atteggiamento davvero scorretto. Riuniti intorno al solito tavolo per le interviste, Matano e i suoi ospiti stavano commentando il percorso di Rosanna Banfi a Ballando con le Stelle. Un intervento del giudice sarebbe stato più che appropriato, peccato che Mariotto avesse altri pensieri per la testa.

Infatti, senza minimamente curarsi delle telecamere e della diretta, Guillermo Mariotto aveva tirato fuori il suo cellulare e stava scorrendo le notifiche come se non fosse nello studio di Rai 1. Il conduttore Matano lo ha fulminato con un'occhiataccia e gli ha intimato di mettere via il telefono:

"Basta telefono, eh! Già l'altra sera mi hai rubato il mio!"

Una frase stizzita e alquanto enigmatica, ma che ha lasciato trasparire il fastidio per un comportamento poco corretto nei confronti del programma e del pubblico a casa.