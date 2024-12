La Talpa, "Prodotto non venuto perfetto", parla Pier Silvio Berlusconi

Gossip TV

"La Talpa è stata vissuta come un progetto travagliato" le parole dell'AD di Mediaset durante la conferenza stampa in cui ha fatto un bilancio dell'azienda.

Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno tenutasi negli studi Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha tracciato un bilancio dei risultati raggiunti dai principali canali del gruppo, soffermandosi su programmi di punta e possibili evoluzioni future. L’incontro, a cui hanno partecipato anche diversi giornalisti, è stato l’occasione per analizzare le strategie dell’azienda e rispondere alle curiosità su progetti presenti e futuri.

Pier Silvio Berlusconi, "Diletta Leotta? È probabile che in futuro ci siano altre collaborazioni con Mediaset"

Uno dei temi più discussi è stato il Festival di Sanremo e l’ipotesi, ventilata da alcuni, di un suo futuro approdo sulle reti Mediaset. Berlusconi ha chiarito la sua posizione con queste parole:

"Mi sembra che la situazione sia ancora troppo fumosa, non arrivo neanche a pensare se mai potrebbe interessare. Onestamente non ho ancora capito. Vedremo. Io penso che Sanremo sia un pezzo di Rai, che la Rai sia la vera forza del Festival di Sanremo, da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai."

Quanto alla controprogrammazione durante la settimana sanremese, Berlusconi ha dichiarato che le decisioni dipenderanno dal mercato e dalla programmazione complessiva:



"Cosa può cambiare da un anno all’altro: che tipo di mercato ci troviamo di fronte. Facciamo una televisione commerciale, quindi a seconda di quanto mercato c’è, noi rimaniamo un po’ più accesi o meno accesi. Però siamo onesti: stiamo parlando di un raddoppio in più del Grande Fratello? Una puntata delle Iene che ci può essere o non essere? Sono veramente dettagli di programmazione."

Il successo di This is Me e il futuro di Silvia Toffanin

Un altro tema importante è stato il debutto di This is Me, condotto da Silvia Toffanin. Berlusconi si è mostrato entusiasta del successo del programma:

"Sono contentissimo, devo dire che ero anche teso, perché mi sentivo responsabile. Il prodotto nasceva da una telefonata tra me e Maria (De Filippi). Un bel prodotto, dritto, pulito, la curva d’ascolto è impressionante. Spero tantissimo ci sia un’altra, altre edizioni. Ad oggi non ne abbiamo ancora parlato. Bisognerà parlare con Maria e Silvia!"

Sull’esperimento de La Talpa, chiuso per ascolti non all’altezza, Berlusconi ha espresso soddisfazione per l’impatto commerciale, pur riconoscendo alcune criticità:

"È un esperimento di cui noi siamo contenti. Da un punto di vista cross-mediale, ci è piaciuto. Commercialmente ha funzionato molto bene, di esperimento trattasi. Devo dire che il prodotto non è venuto perfetto, era un primo tentativo e, soprattutto, pensando a Canale 5 – anche se fatto abbastanza bene – non aveva i polmoni per Canale 5. Non è escluso che si possa pensare di rifarlo."

Infine, l’amministratore delegato ha parlato della conduttrice Diletta Leotta, che quest’anno ha collaborato con Mediaset. Le sue parole lasciano aperte le porte a nuove collaborazioni:

"Ha fatto ciò che ci aspettavamo. È probabile che in futuro ci siano altre collaborazioni con Mediaset. Oggi non c’è niente di definito."