La Talpa, Filippo Bisciglia inviato del reality? Ecco tutte le novità e ultime indiscrezioni

Tutte le indiscrezioni sulla nuova edizione de La Talpa.

Grande attesa per La Talpa, il reality show che tornerà in onda in prima serata su Canale 5 nei prossimi mesi. Tante le novità riguardanti il cast. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, pare che l'amatissimo conduttore Filippo Bisciglia sia stato scelto come inviato della trasmissione.

La Talpa: tutte le novità sulla nuova edizione

Fervono i preparativi per la nuova edizione de La Talpa, lo storico reality show che tornerà in onda nei prossimi mesi. A svelare alcune novità ci ha pensato Tvblog. Stando a quanto riportato dal portale, la trasmissione non vedrà la partecipazione né di tronisti e neppure di personaggi del mondo dello spettacolo, ma solamente volti non del tutto sconosciuti al pubblico:

Secondo quanto risulta a TvBlog, in questa fase la Fascino starebbe ragionando sulla possibilità che il cast de La Talpa sia composto interamente o almeno parzialmente da nip, a dispetto del passato, quando a prendervi parte erano soltanto personaggi famosi. Se davvero l’idea si concretizzasse, si tratterebbe di una netta presa di distanza rispetto alle edizioni finora andate in onda.

Grandi novità anche per quanto riguarda l'inviato e la conduttrice de La Talpa:

Tra le voci che circolano c’è quella che riguarda Filippo Bisciglia, che sarebbe stato scelto come inviato della trasmissione che tornerà in onda a distanza di oltre 14 anni dall’ultima puntata. Per l’ex concorrente del Grande Fratello si tratterebbe di una sorta di ricompensa dopo la chiusura di Temptation Island. [...] Per la conduzione resterebbe in piedi la soluzione Silvia Toffanin, che da una parte andrebbe a consolidare il feeling con la De Filippi, dall’altra permetterebbe alla conduttrice di sperimentarsi in uno spazio extra rispetto alla comfort zone di Verissimo. Ma per la conduzione non sono da escludere colpi di scena.