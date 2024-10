La Talpa, Diletta Leotta a Verissimo racconta tutte le novità della nuova edizione del reality

Gossip TV

Diletta Leotta condurrà la nuova edizione de La Talpa e a Verissimo ha rivelato tutte le novità che ci attendono nella nuova edizione del reality.

Diletta Leotta è stata ospite nella puntata di ieri, domenica 20 ottobre 2024, a Verissimo per raccontare il suo primo anno da neo mamma e le novità che attendono il pubblico di Canale5 ora che debutterà la nuova edizione de La Talpa, il reality Mediaset che è andato in onda fino al 2008.

La Talpa, Diletta Leotta racconta le novità della prossima edizione del reality

Dopo 16 anni di lontananza dai palinsesti televisivi, La Talpa farà il suo ritorno in grande stile la prossima primavera 2025. Il cast della nuova edizione sarà composto da Gilles Rocca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andrea Preti, Alessandro Egger, Marco Melandri, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Veronica Peparini e Andreas Muller.

A condurre la nuova edizione del reality sarà Diletta Leotta, qui al suo debutto come conduttrice televisiva. A Silvia Toffanin, l'inviata di DAZN ha raccontato di essere entusiasta del progetto e che non vede l'ora di iniziare. Leotta ha definito la nuova edizione de La Talpa un progetto straordinario, nel quale ha investito tutta sé stessa e che spera possa entusiasmare altrettanto il pubblico.

Sul cast della nuova edizione, la compagna di Loris Karius ha dichiarato che si tratta di un cast molto variegato e i cui componenti provengono dai più diversi campi e che non vede l'ora di scoprire insieme al pubblico chi sarà la Talpa.

Passando ad analizzare il programma, Diletta Leotta l'ha definito una trasmissione "tridimensionale", composta da una parte di spionaggio, in cui tutti i partecipanti al reality dovranno trasformarsi in detective e analizzare gli indizi per scoprire chi sia la talpa. Ma c'è anche una componente di azione, con la quale i concorrenti metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza in prove anche piuttosto complesse.

Infine, ha aggiunto, non poteva mancare una parte emotiva: con questa, la conduttrice ha promesso che il pubblico avrà la possibilità di conoscere al meglio tutti i protagonisti del reality. Diletta Leotta ha poi proseguito, svelando che non ci sarà uno studio televisivo, ma la Corte delle spie, dove lei e gli eliminati si confronteranno:

"Viene eliminata la persona che risponde a più domande sbagliate sull’identità della talpa quindi devi essere bravo a riuscire a capire immediatamente chi può essere la talpa. Nella Villa delle spie loro vivono e interagiscono tra loro."

Diletta Leotta: il suo primo anno da mamma e neo sposa

La futura conduttrice ha vissuto un anno piuttosto intenso: nell'estate del 2023, ad agosto, è nata la piccola Aria, figlia del calciatore Loris Karius. La coppia, a sorpresa, dopo pochi mesi dalla nascita della piccola ha anche annunciato di essersi ufficialmente fidanzata. Il matrimonio, al quale hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo, è stato celebrato il 23 giugno 2024:

"E' stato un anno magico, pieno e bellissimo. Infatti, a volte, bisognerebbe fermarsi a riflettere su tutte le cose che sono successe, ma io non lo faccio perché penso anche al lavoro. E' un momento in cui ammetto di essere molto contenta"

Diletta Leotta ha anche raccontato qualche dettaglio su Loris Karius, conosciuto a ottobre 2022 e con cui sta vivendo una travolgente storia d'amore: sul calciatore, l'inviata di DAZN ha scherzato, definendolo "un po' vichingo", perché è molto riservato e silenzioso, ma anche un grande ascoltatore:

"Poi ha questi momenti dove riesce a esprimere una dolcezza infinita. Al matrimonio davanti a tutti ha detto delle cose che io, abituata a parlare in pubblico, non riuscivo ad aprire bocca. Lui invece ha fatto un discorso meraviglioso"