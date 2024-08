La Talpa, Clizia Incorvaia nel cast del reality? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Secondo il settimanale Chi, l'ex gieffina Clizia Incorvaia potrebbe far parte del cast della nuova edizione de La Talpa! Ecco cosa sappiamo!

Secondo quanto rivelato ai palinsesti Mediaset 2024/2025, dalla prossima primavera tornerà in onda La Talpa, noto reality di Canale5, condotto da Diletta Leotta. A distanza di 16 anni dall'ultima edizione, il programma farà il suo ritorno sulle reti Mediaset e su Mediaset Infinity in una veste tutta nuova e con un cast che si prospetta essere molto interessante. E, a proposito del cast, sembra che anche un'ex gieffina possa entrare presto nel reality, ma con un ruolo da definire: stiamo parlando di Clizia Incorvaia.

La Talpa, Clizia Incorvaia nel reality? Spunta un'indiscrezione

Stando al settimanale Chi, Clizia Incorvaia - fresca di nozze con Paolo Ciavarro - potrebbe entrare nel cast della prossima edizione de La Talpa. Al momento, non è chiaro in che ruolo, se come concorrente o possibile opinionista o volto social, ma le anticipazioni del settimanale sembrano dare per certa la sua partecipazione al programma.

Su Chi, infatti, si legge che, dopo il matrimonio con Paolo Ciavarro, celebrato lo scorso 14 luglio, per Clizia potrebbe esserci un nuovo impegno lavorativo. Ciavarro riprenderà il suo ruolo a Forum, mentre per l'ex gieffina ci sarà spazio in tv con un "impegno non ancora ben definito con La Talpa, che ritorna su Canale5 condotto da Diletta Leotta".

La notizia lanciata dal settimanale proseguiva svelando che l'intenzione dei neo sposi sarebbe quella di allargare la famiglia, dopo la nascita del piccolo Gabriele oramai 3 anni, ma che questi piani dovranno incastrarsi anche con le vite professionali di entrambi:

" I due, dopo le nozze, hanno dichiarato di non escludere l’idea di avere un altro figlio, anche se lei in autunno potrebbe essere impegnata ne La Talpa ."

La Talpa, ecco tutto ciò che sappiamo sulla nuova edizione!

Il ritorno de La Talpa in tv era stato già anticipato nei palinsesti del 2023/2024, ma la certezza della nuova edizione è arrivata solo lo scorso giugno, quando l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha confermato l'intenzione di riportare sul piccolo schermo il reality. L'ultima edizione risaliva al 2008 e da anni si vociferava di una nuova versione del programma.

La prima novità è sicuramente rappresentata dalla conduttrice: dopo i rumors che Silvia Toffanin prima e Ilary Blasi dopo avrebbero condotto il programma, è arrivata la notizia che al timone de La Talpa ci sarà Diletta Leotta, alla sua prima esperienza come conduttrice, dopo anni da inviata di DAZN e dopo il suo podcast Mamma Dilettante.

La Talpa 4 sarà un’edizione senza studio e proporrà contenuti esclusivi sia per la piattaforma streaming che per la televisione. Le puntate su Infinity e Canale 5 non saranno identiche, offrendo così un’esperienza unica agli spettatori di entrambe le piattaforme. "Attenzione però dimenticate La Talpa che avete tutti visto, sarò un’edizione molto innovativa, oserei dire molto molto sperimentale, infatti La Talpa verrà resa visibile prima su Infinity poi su Canale 5. Ci abbiamo pensato e siamo convinti della nostra scelta, a condurre La Talpa sarà Diletta Leotta, alla quale do il benvenuto a Mediaset", ha dichiarato Berlusconi.

Secondo FQMagazine, i concorrenti del reality sarebbero i seguenti:

Jo Squillo, showgirl ex naufraga ed ex concorrente del Grande Fratello Vip

Marco Berry, ex inviato delle Iene

Alessandro Egger ,modello e attore serbo-italiano

Gilles Rocca, attore ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi

Veronica Peparini, ballerina ed ex insegnante di Amici

Andreas Muller, ballerino ex vincitore di Amici

Ludovica Frasca, ex velina e ora opinionista

Elisa Di Francisca, schermitrice olimpionica

Orian Ichaki, madre natura nell'ultima stagione di Ciao Darwin

Lucilla Agosti, conduttrice

Marina La Rosa, ex naufraga ed ex gieffina del Grande Fratello

Marco Melandri, ex pilota MotoGP

Inizialmente anche Nicola Ventola avrebbe dovuto far parte del cast, ma lo sportivo è stato sostituito dall'attore Andrea Preti.