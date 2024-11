La Talpa, Andreas Muller e Veronica Peparini: la proposta di matrimonio finisce male?

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni, Andreas Muller avrebbe chiesto alla compagna Veronica Peparini di sposarlo, durante la permanenza nel reality La Talpa! Ecco cosa sappiamo!

Veronica Peparini e Andreas Muller sono due dei concorrenti della nuova edizione de La Talpa e sembra che durante la prima puntata del reality condotto da Diletta Leotta la coppia sia stata protagonista di una lite, dovuta a una...proposta di matrimonio che sembrerebbe finita male!

La Talpa, Andreas Muller e Veronica Peparini: proposta di matrimonio (finita con una lite!)

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori delle gemelle Penelope e Ginevra qualche mese fa: la coppia, che si è conosciuta nel talent show di Maria De Filippi, è felicemente insieme dal 2018. I due non hanno mai parlato di matrimonio, ma sembra che durante le riprese della prima puntata dello show, il ballerino abbia chiesto alla coreografa di sposarlo!

A riportare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano che, dalla sua pagina su Instagram, ha rivelato che secondo una segnalazione anonima Andreas Muller avrebbe chiesto a Veronica Peparini di sposarlo. Stando ai rumors, l'ex professoressa di Amici ha accettato di sposare il compagno, ma dopo le riprese, tra i due sarebbe scoppiata un'accesa lite, perché la coreografa avrebbe trovato di cattivo gusto una proposta di matrimonio davanti alle telecamere, con così tanti sguardi invidiosi a osservarli.

L'indiscrezione avrebbe anche riportato che Muller, scosso per la lite, avrebbe deciso di allontanasi per fumare una sigaretta e recuperare la calma:

Andreas farà la proposta a Veronica Peparini alla Talpa. Lei rimane scioccata dalla proposta, risponde di sì, ma dietro le quinte litigano di brutto, lei inizia a urlare a dirgli che non doveva fare la proposta in tv con tutti questi invidiosi. Lui per consolarsi prende una sigaretta e inizia a fumare"

La Talpa, tutte le Anticipazioni della prima puntata

La Talpa – Who is the Mole partirà il prossimo martedì 5 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Diletta Leotta ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto e svelato alcune novità sulle prove che dovranno affrontare i concorrenti. L'inviata di DAZN ha raccontato che è molto fiera di questo progetto e che le sta dando diverse soddisfazioni.

Come i concorrenti, anche lei non sa chi sarà La Talpa ed è molto curiosa di scoprirne l'identità. Parlando delle prove che i concorrenti dovranno sostenere, Leotta ha rivelato che non saranno prove facili, perché metteranno a dura prova chi soffre di vertigini, chi di claustrofobia, chi ancora non sopporta freddo e caldo eccessivi.

Entusiasta, Diletta Leotta ha promesso che il reality conquisterà il pubblico, anche per la sua formula innovativa e sperimentale, con contenuti creati ad hoc e disponibili su Mediaset Infinity. I concorrenti vivranno tutti insieme e si confronteranno in uno spazio che è chiamato Corte delle Spie. I concorrenti di questa nuova edizione saranno Gilles Rocca, Lucilla Agosti, il modello Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, l'ex velina Ludovica Frasca, la modella Orian Ichaki, l'attrice e indimenticabile concorrente della prima edizione del Grande Fratello Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, infine, come concorrente unico, l'amatissima e seguitissima coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini.