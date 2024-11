La Ruota della Fortuna, parla la valletta Samira Lui: "Mi sposo, vorrei che il matrimonio fosse celebrato da Gerry Scotti"

Gossip TV

Samira Lui, ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello e ora nota valletta del celebre programma La Ruota della Fortuna, ha condiviso dettagli della sua esperienza professionale e della sua vita privata in un’intervista rilasciata a Nuovo TV.

La showgirl, accanto al carismatico Gerry Scotti, ha rivelato quanto sia stata entusiasta di far parte di uno dei programmi più iconici della televisione italiana, e ha raccontato curiosità sul suo rapporto con il conduttore e sulla sua relazione con Luigi Punzo, imprenditore con cui è fidanzata ufficialmente e prossima alle nozze.

Samira Lui: l’esperienza a La Ruota della Fortuna

Samira ha speso parole cariche di ammirazione per Gerry Scotti, descrivendo l’esperienza al suo fianco come formativa e indimenticabile.

“Scotti è esattamente come lo si vede in televisione, sia dietro le quinte che a telecamere spente. Ho scoperto in lui un uomo molto piacevole e divertente. Sono contenta di aver avuto il privilegio di conoscerlo di persona perché ha superato le mie aspettative”.

La Ruota della Fortuna, tornata in onda con una rinnovata veste, continua ad essere un punto di riferimento per i fan dei game show. Il programma, che ha segnato la storia della TV italiana, si distingue per il mix tra leggerezza e intrattenimento. Samira, in qualità di valletta, ha raccontato chel'esperienza lavorativa si è trasformata anche in una connessione personale con Scotti, tanto che l'ex gieffina ha confidato un desiderio particolare:

“Mi piacerebbe che Gerry Scotti fosse uno dei nostri testimoni. A pensarci bene, potrebbe anche sposarci... sarebbe molto divertente.”

Un pensiero che dimostra quanto il legame creato tra i due vada oltre il semplice rapporto professionale, segno della spontaneità che contraddistingue il conduttore e del clima familiare che si respira durante la registrazione del programma.

L’amore per Luigi Punzo: un rapporto speciale

Non solo lavoro, però: nell’intervista Samira ha parlato anche del suo amore per Luigi Punzo, con cui condivide un rapporto solido e pieno di complicità. La coppia, che si è conosciuta alcuni anni fa, sogna di costruire insieme una famiglia numerosa e felice.

“Quando incontri una persona, tu sai già se sarà quella giusta o meno, e con il mio Luigi non ho avuto alcun dubbio. Non lo so spiegare a parole, ma ho capito sin dall'inizio che lui era l'uomo della mia vita. Entrambi siamo molto concentrati sul nostro lavoro e spesso ci consigliamo a vicenda. Alla base del nostro rapporto c'è una profonda stima, perché credo che senza stima due persone non possano amarsi davvero.”

La modella ha spiegato che il loro sogno di sposarsi è legato alla necessità di avere basi solide su cui costruire una vita insieme:

“Sposarci e avere una famiglia numerosa e unita è un desiderio che abbiamo entrambi sin da quando eravamo bambini. Per realizzare questo sogno, però, sappiamo che è necessario avere stabilità e una progettualità condivisa.”