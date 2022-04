La Pupa e il Secchione Show, trapelano Spoiler shock sulla Finale: Barbara d'Urso furiosa, ecco chi vince

Gossip TV

Le Anticipazioni sulla Finale de La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso su Italia1.

Manca sempre meno alla Finale de La Pupa e il Secchione Show, il nuovo esperimento televisivo di Barbara d’Urso su Italia1, che ha stravolto il format del programma arricchendolo di colpi di scena. Stando agli spoiler apparsi negli ultimi giorni, la puntata finale sarebbe stata registrata e ci sarebbe già il nome dei due vincitori. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sul programma.

La Pupa e il Secchione Show, ecco tutte le Anticipazioni sulla Finale

Barbara d’Urso si è lanciata in una nuova avventura, accettando di condurre La Pupa e il Secchione Show, lavorando per rendere il format, ormai noto a tutti i telespettatori di Mediaset, originale e carico di suspance. Grazie ad un cast variegato e a dinamiche che strizzano pesantemente l’occhio al trash, Barbara si è assicurata la fedeltà del popolo del web, che commenta con entusiasmo il programma di Italia1, che pur non ha raggiunto certamente gli ascolti sperati al suo debutto. Nel frattempo, proprio grazie ad alcuni utenti di Twitter, abbiamo scoperto le Anticipazioni scioccanti della Finale della trasmissione di Barbarella, che andrà in onda il prossimo 3 maggio 2022.

Secondo gli spoiler diffusi sul web, Maria Laura De Vitis ed il suo secchione Edoardo Baietti si sono aggiudicati la vittoria, battendo Emy Buono ed Alessandro De Meo. Mentre Vera Miales ha sputato veleno sulla nuova fiamma di Goria, sembra che nel corso della Finale ci sarà qualcuno che farà infuriare parecchio d’Urso. Secondo le indiscrezioni lanciate da Blogtivvu.it, infatti, Elena Morali si renderà protagonista di una sfuriata agghiacciante che costringerà la presentatrice partenopea ad intervenire, per poi tornare al centro dello studio quando Luigi Favoloso si presenterà per chiederle la mano.

Nel frattempo, Soleil Sorge avrebbe affrontato una volta per tutte la coppia formata da Mila Suarez e Gianmarco Onestini, per i quali non nutre particolare stima, scontrandosi poi con Antonella Elia. Prima dell’esibizione dei tre giurati, che lasceranno le loro poltrone per una serata, Barbara presenterà Giucas Casella come Pupo per una sera.