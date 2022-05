La Pupa e il Secchione Show, Mirko Gancitano e Guenda Goria in crisi? ''Distacco creato da…''

Gossip TV

Mirko Gancitano, concorrente de La Pupa e il Secchione Show, svela come procede la sua relazione con Guenda Goria.

Protagonista de La Pupa e il Secchione Show, Mirko Gancitano è stato molto apprezzato dal pubblico del programma, condotto da Barbara d’Urso, colpito anche dall’amore dimostrato nei confronti della fidanzata Guenda Goria. Lontano dai riflettori, tuttavia, Mirko deve ammette di aver avuto una piccola crisi con la sua promessa sposa proprio a causa della sua partecipazione alla trasmissione di Italia 1.

La Pupa e il Secchione Show, Mirko Gancitano gela su Guenda Goria

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Guenda Goria ha trovato l’amore con Mirko Gancitano, amico di Alex Belli. La coppia è appassionata, bella e giovane e i sogni sono tanti, come quello di convolare a nozze il prima possibile per suggellare questa unione inaspettata quanto desiderata. I due fidanzati, tuttavia, si sono dovuti dividere per un periodo piuttosto lungo dal momento che Mirko ha accettato di prendere parte al cast de La Pupa e il Secchione Show. Nonostante la lontananza, il concorrente non ha mai smesso di pensare a Guenda, che si è prestata per qualche sorpresa in studio e ha sempre fatto il tifo per il suo promesso sposo. Sebbene la complicità sia innegabile, Gancitano racconta a Novella 2000 di aver dovuto superare una piccola crisi con Guenda dopo la fine del programma.

“C’è stato un certo distacco creato un po’ dalla bolla del reality show, ma adesso pian piano stiamo cercando di ricucire anche questo distacco fisico all’intendo della nostra quotidianità”.

Nonostante la crisi, la coppia è più unita che mai e il matrimonio un progetto sempre più concreto. Mirko, inaspettatamente, ha voluto anche ringraziare Mila Suarez, che ha parlato del rapporto con Gianmarco Onestini, ovvero la prima pupa con la quale ha fatto coppia e che ha fatto nascere una certa gelosia in Guenda:“Devo ringraziarla perché mi ha fatto capire ancora di più quale fosse il mio valore nei confronti dell’amore, nei confronti di Guenda”.